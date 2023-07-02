最高罰6000元 彰化連兩天共取締車輛未禮讓行人21件

為洗刷「行人地獄」惡名，禮讓行人新制6月30日上路，車輛若未停讓行人加重罰則至6000元，並違規記點3點、接受道安講習3小時，彰化縣連續兩天來，分別取締10件及11件，合計21件。

根據彰化縣警察局統計，彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，占交通事故發生近6成4，其中路口發生死亡交通事故計69件、造成69人死亡，其中行人達24人，比前年的18人增加6人，今年1到3月共236件9人死亡，比去年同期增加2人。縣警局分析路口車禍肇事主要原因，以未依規定讓車最多，其次是未注意車前狀態，尤其在交岔路口因「車不停讓人」，造成行人死傷逐年攀升。

在國內接連發生行人在路口發生車禍死傷案件後，政府除加強汽機車路口未禮讓行人取締外，從6月30日起，提高未停讓行人罰責，包括汽車未停讓行人的罰鍰上限由3600元提高至6000元；若因此致人受傷或死亡，罰鍰加倍，並吊扣銷駕照。彰化縣警局在執行首日，由員警在路口站崗取締，共取締10件，警方說，由於連日來宣導奏效，駕駛人怕被重罰，通過路口時，已逐漸知道禮讓行人。

不過，在警方強力取締車輛若未停讓行人，並加重罰額時，最也傳出很多駕駛人對於行人通過路口，仍在滑手機、慢吞吞過馬路，甚至在路口無視紅燈卻照闖，甚至直接穿越道路，卻因「帝王條款」，車輛駕駛人仍要禮讓，引起駕駛人不滿，如果因此發生車禍，駕駛人仍要負比較大的責任，非常不公平。

不過，縣警局指出，行人與車輛發生車禍事故，警方絕對不會偏袒行人，而是依個案視相關事證來追究肇責，警方在路口執法時，除取締未禮讓行人的車輛外，也會同時取締行人未依規定擅自穿越車道案件。目前路口取締多由員警當場攔查，未來將朝科技執法取締。