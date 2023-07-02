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喝下不明液體拒絕酒測還罵警 屏東男遭壓制上銬帶回偵辦

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

26歲涂姓男子昨天下午4點左右下班，騎機車行經屏東崁頂中正路時，因變換車道未打方向燈，被巡邏警員攔查發現他渾身酒味，涂男不聽警方勸阻，3次喝下自己攜帶的不明液體，被警方依拒絕酒測辦理，他請求警方不要扣車未果，竟惱羞成怒嗆警，「要拿槍打我嗎？你大尾了嗎？」並辱罵不雅字眼，遭警方壓制上銬，詢後依妨害公務移送。

警方表示，涂男昨天下午4點左右騎機車行經屏東縣崁頂鄉中正路段時，因為變換車道沒有打方向燈，被鄰近分駐所外出巡邏警員攔查，他渾身酒氣，不喝警方提供的礦泉水漱口，也不聽警方勸阻，接連3次執意要喝自己帶的寶特瓶內不明液體，遭警員依拒絕酒測辦理。

涂男遭攔查時堅持自己沒有喝酒，卻遲遲不配合酒測，遭警方依規扣車時，就開始拜託警員不要執行，他緊張說，「我只有這台機車」並頻頻道歉，他見請求無果，竟惱羞成怒嗆警，「要拿槍打我嗎？不要摸我！你大尾了嗎？」接著口出穢言遭警方壓制，他在過程奮力掙扎，警民爆發拉扯，涂男最終仍被上銬帶回，要面對拒絕酒測罰則 ，還被警方依妨害公務移送偵辦。

屏東縣崁頂鄉涂姓男子昨天下午騎車外出遭攔查，執意喝下不明液體拒絕酒測還罵警，遭警方壓制上銬帶回偵辦。圖／警方提供
屏東縣崁頂鄉涂姓男子昨天下午騎車外出遭攔查，執意喝下不明液體拒絕酒測還罵警，遭警方壓制上銬帶回偵辦。圖／警方提供
屏東縣崁頂鄉涂姓男子昨天下午騎車外出遭攔查，執意喝下不明液體拒絕酒測還罵警，遭警方壓制上銬帶回偵辦。圖／警方提供
屏東縣崁頂鄉涂姓男子昨天下午騎車外出遭攔查，執意喝下不明液體拒絕酒測還罵警，遭警方壓制上銬帶回偵辦。圖／警方提供

酒測 屏東縣 車道

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