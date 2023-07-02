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影／青春專案開跑 竹縣警4小時攔查286車、取締62件違規
新竹縣西濱公路道路筆直寬敞，成為青少年夜遊熱門地段。為維護居民安寧，新竹縣警察局今天凌晨結合青春專案及取締危險駕車勤務，共派出131名警力，共攔查286輛汽、機車，查獲酒駕1件、毒品1件2人、超速22件、非法改裝排氣管16件、危險駕車8件、無照駕駛3件以及其他違規11件等共62件違法。
新竹縣警察局指出，本次專案勤務動員少年隊、保安隊、交通隊、刑事警察大隊與各分局警力計131名警力，並結合新竹縣環保局、新竹區監理所共同執行聯合稽查，今天凌晨0時起至4時止，共攔查286輛汽機車、62件違法、違規。
警方也提醒，今年6月30日上路交通新制特別嚴懲「無照駕駛」與「危險駕駛」。無照駕駛機車或小型車罰鍰上限由1萬2000元提高至2萬4000元，5年內累犯即處最高額罰鍰，如有致人重傷或死亡並得沒入車輛。
道路交通管理處罰條例第43條危險駕車行為，罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元，嚴重超速則由現行超過規定最高時速60公里修正為超過最高時速40公里。
警方呼籲，暑假期間青少年常聚集夜遊，父母應多加留意關心，別讓孩子無照駕駛或有競速等危險駕車行為，警方將持續加強取締青少年競速、違法改裝車輛、無照駕駛等行為，若發現有涉嫌公共危險罪情形，將依法究辦，請勿以身試法。
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