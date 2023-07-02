快訊

年改失敗？ 銓敘部：退撫基金用罄年限延後一個世代 明年政府撥補挹注

法國暴亂陸客團遇襲 遊客驚魂未定：再也不會來了！

夏季消暑不只有吃西瓜 一圖看懂8項涼感食物讓你吃比不吃還涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／青春專案開跑 竹縣警4小時攔查286車、取締62件違規

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣西濱公路道路筆直寬敞，成為青少年夜遊熱門地段。為維護居民安寧，新竹縣警察局今天凌晨結合青春專案及取締危險駕車勤務，共派出131名警力，共攔查286輛汽、機車，查獲酒駕1件、毒品1件2人、超速22件、非法改裝排氣管16件、危險駕車8件、無照駕駛3件以及其他違規11件等共62件違法。

新竹縣警察局指出，本次專案勤務動員少年隊、保安隊、交通隊、刑事警察大隊與各分局警力計131名警力，並結合新竹縣環保局、新竹區監理所共同執行聯合稽查，今天凌晨0時起至4時止，共攔查286輛汽機車、62件違法、違規。

警方也提醒，今年6月30日上路交通新制特別嚴懲「無照駕駛」與「危險駕駛」。無照駕駛機車或小型車罰鍰上限由1萬2000元提高至2萬4000元，5年內累犯即處最高額罰鍰，如有致人重傷或死亡並得沒入車輛。

道路交通管理處罰條例第43條危險駕車行為，罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元，嚴重超速則由現行超過規定最高時速60公里修正為超過最高時速40公里。

警方呼籲，暑假期間青少年常聚集夜遊，父母應多加留意關心，別讓孩子無照駕駛或有競速等危險駕車行為，警方將持續加強取締青少年競速、違法改裝車輛、無照駕駛等行為，若發現有涉嫌公共危險罪情形，將依法究辦，請勿以身試法。

新竹縣警局共派出131名警力，共攔查286輛汽、機車。圖／新竹縣警察局提供
新竹縣警局共派出131名警力，共攔查286輛汽、機車。圖／新竹縣警察局提供
新竹縣警察局指出，本次專案勤務動員少年隊、保安隊、交通隊、刑事警察大隊與各分局警力計131名警力。圖／新竹縣警察局提供
新竹縣警察局指出，本次專案勤務動員少年隊、保安隊、交通隊、刑事警察大隊與各分局警力計131名警力。圖／新竹縣警察局提供
警方今天凌晨0時起至4時止，共攔查286輛汽機車、62件違法、違規。圖／新竹縣警察局提供
警方今天凌晨0時起至4時止，共攔查286輛汽機車、62件違法、違規。圖／新竹縣警察局提供

新竹 警察

延伸閱讀

竹縣動保教育園區改建啟用 犬隻收容量可達200隻

新竹縣動保教育園區落成 毛小孩搬新厝等真正溫暖的家

影／台中公老坪科技執法阻噪音車 短褲露肚長腿妹配合警攔查

逆向違停遭花蓮警攔查 車中毒品通緝犯溜不掉被逮

相關新聞

高雄型男主廚殉情同志戀人卻躲陽台睡覺 判決揭他恐怖計謀

高雄一對李姓、林姓同志愛侶去年8月7日被發現倒臥屋內，原以為是戀人殉情，結果獲救的李男經過檢警追查，卻發現是他偷餵林男服...

最高罰6000元 彰化連兩天共取締車輛未禮讓行人21件

為洗刷「行人地獄」惡名，禮讓行人新制6月30日上路，車輛若未停讓行人加重罰則至6000元，並違規記點3點、接受道安講習3...

喝下不明液體拒絕酒測還罵警 屏東男遭壓制上銬帶回偵辦

26歲涂姓男子昨天下午4點左右下班，騎機車行經屏東崁頂中正路時，因變換車道未打方向燈，被巡邏警員攔查發現他渾身酒味，涂男...

影／青春專案開跑 竹縣警4小時攔查286車、取締62件違規

新竹縣西濱公路道路筆直寬敞，成為青少年夜遊熱門地段。為維護居民安寧，新竹縣警察局今天凌晨結合青春專案及取締危險駕車勤務，...

男子缺錢偷取百支高價收藏酒 以百元賤賣換現金遭逮判刑

屏東郭男去年夥同友人到麟洛一鐵皮屋，毀損後門紗窗入內，破壞房間門鎖竊取18箱酒品，每箱約6支，種類包含威士忌、高粱、日本...

台中女按摩師控黑道砸店索326萬 法官查出真相逆轉

台中市陳姓女子在養生會館工作，認識有槍砲前科的張姓男子，陳女指控張夥同共犯等六人，涉嫌在2019年間以詐欺、恐嚇取財的方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦