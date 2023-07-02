男子缺錢偷取百支高價收藏酒 以百元賤賣換現金遭逮判刑

屏東郭男去年夥同友人到麟洛一鐵皮屋，毀損後門紗窗入內，破壞房間門鎖竊取18箱酒品，每箱約6支，種類包含威士忌、高粱、日本酒等，市價約10幾萬元，他以每支百元變賣出售獲取現金，案經遭竊失主的員工發現後通報，郭男持有的車輛後車廂被警方查扣失竊酒品依法送辦，屏東地方法院依竊盜罪判他1年徒刑，可上訴。

法院指出，郭男在去年年初向失主蔡男承租位於屏東縣麟洛鄉的鐵皮屋，雇員做監獄會客菜、代客購物等生意，但因財務問題繳不出薪水及房租，聽聞蔡男有在收藏昂貴酒品，得知對方存放地點，心生歹念與友人黎男共謀在去年6月28日破壞鐵皮屋紗窗鋁門及房間門鎖，入內竊取18箱酒，搬上車載走，以低於市場價格變賣，案經蔡男員工發現報警，郭男的車輛後車廂在10月23日被警方查獲蔡男失竊的市價8000元黑金龍高粱酒及3支威士忌，依法將他起訴。

法院表示，郭男到案矢口否認犯行，但同夥黎男於訊問期間已坦承犯行，確實有與郭男一同開車到鐵皮屋，並從後方爬鐵絲網進去開門，竊取蔡男擁有的10幾箱酒品，並分得變賣款項約2萬元，另據證人陳述，當時郭男經濟狀況不佳，曾透露行竊動機，案發後再被人發現住處堆放許多酒類、戶外空地堆置許多箱外載明高粱的空箱與散裝洋酒，綜合上述，法官認定郭男確實有與友人黎男共同竊取酒類。

法院審酌，郭男有毒品、傷害、槍砲等前科，犯後飾詞否認犯行，也未與告訴人達成和解，綜合案情考量，依竊盜罪判他1年徒刑，可上訴。