台中女按摩師控黑道砸店索326萬 法官查出真相逆轉

台中市陳姓女子在養生會館工作，認識有槍砲前科的張姓男子，陳女指控張夥同共犯等六人，涉嫌在2019年間以詐欺、恐嚇取財的方式，造成她326萬元損失，張曾展示不明槍械、恫嚇「要是別人早就被我打死」，甚至還率眾前往陳女任職的會館翻桌毀損物品，一審發現，陳女與張男是同居關係，無涉詐欺、恐嚇犯行，判張無罪，二審維持原判確定。

判決指出，陳姓女子在台中市一家足體養生會館任職，2019年間因工作關係，認識有槍砲、妨害風化等前科、綽號「阿宏」的張姓男子，陳女指控，張男先是在同年4月間，佯稱「朋友房屋設定、急需用錢」為由，向陳女借款150萬元，但張男未依約返還，陳女認為遭張男詐欺。

另外，張男在2019年4月間，與李姓男子等人，一起進入陳女住處後，展示不明的槍械給陳女看，接著再以「投資賭場」為由，向陳女借款170萬元，陳女要求先返還先前借款，但張男則恐嚇「妳越來越不怕我，要是別人早就被我打死了」，陳女心生畏懼，只好再領款170萬元給張男。

同年5月13日，張男夥同李男等6人前往陳女任職另家健康會館，期間張男要求陳女賣掉股票，將錢借給他投資賭場，陳女拒絕後，張男恐嚇「要讓妳（陳女）消失在台中」，陳女心生畏懼，只好再買6萬元金戒指、手鍊給張。

同年5月15日，張男為讓陳女交付借款，夥同共按前往陳女任職會館，在場灑冥紙、甚至翻桌砸毀物品，張男還給2張千元鈔，當作賠償，但會館員工沒收取，張男就當場撕毀2張千元鈔。

陳女事後提告詐欺、恐嚇取財，台中地檢署偵結起訴張男等6人，不過一審審理時發現，陳女與張男是同居男女朋友關係，而且陳女是因張男先前借款有如期償還，才會再借款150萬元，另外涉嫌恐嚇取財犯行部分，也僅有陳女單方面指述，沒有其他證據。

另外有關砸店一事，張男則是辯稱，因陳女與該店股東有不愉快，才會前往替陳女出氣。