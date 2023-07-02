高雄型男主廚殉情同志戀人卻躲陽台睡覺 判決揭他恐怖計謀

高雄一對李姓、林姓同志愛侶去年8月7日被發現倒臥屋內，原以為是戀人殉情，結果獲救的李男經過檢警追查，卻發現是他偷餵林男服用安眠藥，營造成「密室」輕生現場，自己則躲到陽台睡覺，李男被逮後辯稱兩人是要共同赴死，高雄地院審理後，認為李男是蓄意殺人，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

據了解，李男在高雄市區開設知名私廚餐廳，在業界頗受好評，林男則是直銷公司的美容講師，兩人社群網站上分享的都是自己的工作與生活，在社群網站有一票粉絲追隨。

去年8月間，李男、林男發生爭吵後分手，李男將留在林男家裡的個人物品全部清空，同月6日晚間分手後的兩人又爆發爭吵，林男疑似說了一句「要死一起死，大家都不好過」，因此激怒林男。

隔天凌晨３時許，李男拿著自己服用的安眠藥劑，偷偷餵食給林男服用，等林男熟睡後，他回到自己開設的私廚餐廳，從餐廳裡拎著木炭回家，當天下午２時許，將林男的房間布置成「密室」後，在房內點燃木炭，李則躺在林男旁邊意圖殉情。

李男看見林男一動也不動，隨即起身離開房間，將林男的房間重新布置成「密室」。後來林男的表姊因為聯繫不上，通報警方協助，破門後發現林男仰躺在床上，李男則倒在陽台窗台邊，林送醫後不治，林則未有生命危險。

高雄地院審理時，李男堅稱當時是兩人共同赴死，還稱林男有負債，「既然大家這麼不好過，要死大家一起死」、「活得很累」，他服用完安眠藥後，就躺在林男身邊入睡，只是不知道為何會出現在客廳。

但法官發現，警方在現場並未發現遺書，手機紀錄還有未來的工作行程，另根據報案的表姊說法，林男死亡前一天，還跟表姊討論工作，只是約好的會議當天未到，才讓表姊起疑，且手機跟親友的對話，林男都相當樂觀、開朗，絲毫不見林男有尋短跡象。

另外，李男被發現時是躺在屋內陽台門口位置，但頭部卻在置物架下方，若是無意識倒在陽台，不可能會出現這類躺姿，應是為了讓警消第一時間可以方便救援，才躺在陽台，何況李男沒有夢遊的病史，他領取的安眠藥物，也沒有夢遊這類副作用。

地院合議庭綜合相關事證，認為李男應試燒炭後，先將炭盆放在林男躺臥床側的地面，確保昏睡的李男吸入大量一氧化碳後，再移到其他位置，接著故布疑陣躺在客廳陽台處，服用藥物昏睡，雖然他體內一氧化碳濃度為23%，但與林男的81%相差很遠，不採信兩人共謀赴死的說法。

林男當時出庭時，還稱要倖存的他應該要帶著林男的分努力活下去，反讓法官搖頭「為了自己的生命努力活下去自屬當然。」

合議庭認為，李男僅依林男說過「要死一起死」的氣話，就燒炭蓄意讓生性開朗，有熱愛工作的林男死亡，考量他曾有開車撞過前任情人的紀錄，依殺人罪重判無期徒刑，褫奪公權終身。