台南補習班前放鞭炮辯稱慶祝廟會 法官以當天無廟會打臉

鄧姓男子被控於今年5月22日，在台南市某補習班前發射具有殺傷力鞭炮，鄧雖辯稱他燃放鞭炮是為慶祝廟會，但法官經查當天無廟會，並認為鄧此舉造成道路上行人、車輛，及補習班內師生恐慌，依違反社會秩序維護法裁罰5千元。

裁定書說，鄧於今年5月22日下午3點55分許，在台南市某補習班前的道路上，發射具有殺傷力鞭炮，造成道路上行人、車輛，及補習班內師生恐慌，警方認為鄧依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款的規定，移送台南地院簡易法庭裁處。

鄧辯稱，他燃放鞭炮係為慶祝廟會，但法官調查當日並沒有廟會，法官認為鄧所辯不可採。案可抗告。

法官認為，放置大量鞭炮於補習班前方，施放地點靠近道路，若鞭炮爆炸前後，恰有行人、車輛經過，必因此突受驚嚇而有肇致交通事故發生能，認為有危害他人身體或財物之虞，鄧所為，違反社會秩序維護法第63條第1項第4款發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者規定。