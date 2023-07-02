快訊

奉祀泰北烈士英靈只是假戲 孤軍後裔的困難誰在乎？

AI晶片到DUV 美禁令再升級 台積600壯士該續抱或斷腕？

樹林37歲電子廠女員工過馬路 連續被2汽車撞擊送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南補習班前放鞭炮辯稱慶祝廟會 法官以當天無廟會打臉

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

鄧姓男子被控於今年5月22日，在台南市某補習班前發射具有殺傷力鞭炮，鄧雖辯稱他燃放鞭炮是為慶祝廟會，但法官經查當天無廟會，並認為鄧此舉造成道路上行人、車輛，及補習班內師生恐慌，依違反社會秩序維護法裁罰5千元。

裁定書說，鄧於今年5月22日下午3點55分許，在台南市某補習班前的道路上，發射具有殺傷力鞭炮，造成道路上行人、車輛，及補習班內師生恐慌，警方認為鄧依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款的規定，移送台南地院簡易法庭裁處。

鄧辯稱，他燃放鞭炮係為慶祝廟會，但法官調查當日並沒有廟會，法官認為鄧所辯不可採。案可抗告。

法官認為，放置大量鞭炮於補習班前方，施放地點靠近道路，若鞭炮爆炸前後，恰有行人、車輛經過，必因此突受驚嚇而有肇致交通事故發生能，認為有危害他人身體或財物之虞，鄧所為，違反社會秩序維護法第63條第1項第4款發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者規定。

社會秩序維護法第63條第1項第4款規定，放置、投擲或發射有殺傷力物品而有危害他人身體或財物之虞者，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

鄧姓男子被控在台南市某補習班前發射具有殺傷力鞭炮，鄧雖辯稱他燃放鞭炮是為慶祝廟會，但法官經查當天無廟會，並認為鄧此舉造成道路上行人、車輛，及補習班內師生恐慌，依違反社會秩序維護法裁罰5千元。圖／本報資料照片
鄧姓男子被控在台南市某補習班前發射具有殺傷力鞭炮，鄧雖辯稱他燃放鞭炮是為慶祝廟會，但法官經查當天無廟會，並認為鄧此舉造成道路上行人、車輛，及補習班內師生恐慌，依違反社會秩序維護法裁罰5千元。圖／本報資料照片

補習 台南 爆炸

延伸閱讀

建中生已上醫學系，補習班退費只給100元！他怒把課上完原因網笑「不愧是理工男邏輯」

補習班捲狼師案大動作提告A小姐 黃捷批二度傷害鳴不平

宜縣補習班利他能案進度？ 林姿妙：全案調查中

新增至6人...宜蘭「利他能」疑遭不當餵藥 檢測結果下周出爐

相關新聞

高雄型男主廚殉情同志戀人卻躲陽台睡覺 判決揭他恐怖計謀

高雄一對李姓、林姓同志愛侶去年8月7日被發現倒臥屋內，原以為是戀人殉情，結果獲救的李男經過檢警追查，卻發現是他偷餵林男服...

高雄偷跑抓沒戴口罩 市民挨罰3000告市府 一、二審都贏

前年5月19日中央宣布全國新冠疫情警戒升至3級，高雄市長陳其邁當天宣布外出沒帶口罩，不經勸導一律開罰。蔡姓市民22日沒戴...

男子缺錢偷取百支高價收藏酒 以百元賤賣換現金遭逮判刑

屏東郭男去年夥同友人到麟洛一鐵皮屋，毀損後門紗窗入內，破壞房間門鎖竊取18箱酒品，每箱約6支，種類包含威士忌、高粱、日本...

台中女按摩師控黑道砸店索326萬 法官查出真相逆轉

台中市陳姓女子在養生會館工作，認識有槍砲前科的張姓男子，陳女指控張夥同共犯等六人，涉嫌在2019年間以詐欺、恐嚇取財的方...

台南補習班前放鞭炮辯稱慶祝廟會 法官以當天無廟會打臉

鄧姓男子被控於今年5月22日，在台南市某補習班前發射具有殺傷力鞭炮，鄧雖辯稱他燃放鞭炮是為慶祝廟會，但法官經查當天無廟會...

追討逾20年就是不繳！北市欠稅大戶仍是他 土增稅欠3.6億

財政部每年7月都會公告個人及營利事業「欠稅大戶」名單，台北市政府財政局也在市府官網公告北市欠稅大戶，今年度一共公告三名欠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦