追討逾20年就是不繳！北市欠稅大戶仍是他 土增稅欠3.6億

財政部每年7月都會公告個人及營利事業「欠稅大戶」名單，台北市政府財政局也在市府官網公告北市欠稅大戶，今年度一共公告三名欠稅大戶，其中欠最多税的為蘇廷潤欠稅大戶，已移民國外，自民國89年至今積欠土地增值稅，欠稅或罰鍰金額高達3億6千多萬元。

至於台北市欠稅第二名大戶為環亞大飯店，自95年開始積欠房屋稅、87至111年積欠地價稅共1.5億元；第三名欠稅大戶為忠一建設公司，自民國96年至111年積欠地價稅，欠稅5千4百多萬元。

台北市稅捐稽徵處表示，稅捐處這次是依據稅捐稽徵法第34條及財政部99年4月12日函文等，公告112年台北市個人累計欠稅逾1000萬、或營利事業累計欠稅逾5000萬的欠稅名冊，公告期間為7月1日至年底。這次稅捐處一共公告三戶，欠稅金額為5億7283萬3106元。