高雄偷跑抓沒戴口罩 市民挨罰3000告市府 一、二審都贏

前年5月19日中央宣布全國新冠疫情警戒升至3級，高雄市長陳其邁當天宣布外出沒帶口罩，不經勸導一律開罰。蔡姓市民22日沒戴口罩吞下3000元罰單，他質疑依中央公告當時仍是勸導期，28日才開罰，市府開罰違背法令，提行政訴訟勝訴，衛生局不服上訴，高雄高等行政法院審理後，認一審法官見解無誤，駁回衛生局上訴確定。

前年5月本土疫情爆發，高雄市政府超前部署，5月19日當天下午，中央疫情指揮中心才剛開完記者會，下午2時許陳其邁就在市府防疫記者會上，以圖卡要求市民外出應戴口罩，「未戴口罩者將立即開罰」。

當天警方及各局處雷厲風行，政策19日上路至28日前，光警方開出3196張罰單，若加上市府其他局處，在中央公告前，市府就送出近4000張罰單。

蔡姓市民5月22日下午4時許，沒戴口罩被員警攔下舉發，吞下3000元罰單。蔡男不服，主張衛福部21日才公告外出要戴口罩，28日又修正裁罰規定，從當天起外出沒戴口罩才得「免經勸導開罰」，但依據公告內容，28日前都應勸導，勸導不聽者才能開罰。

蔡男認為，依據傳染病防治法規定，中央與地方政府標準應一致，他當天被稽查時，就有立即戴上口罩，按規定仍屬勸導期間，但警方未經勸導就直接開罰，並不是故意不戴口罩，提行政訴訟請求撤銷罰單。

高雄地院審理時，法官依據傳染病防治法規定，新冠肺炎屬「第五類法定傳染病」，地方政府僅裁罰權，防疫政策的決定及措施並無事務管轄權，外出未戴口罩的裁罰要件，決策權限在衛福部。

法官認為，高雄市衛生局在審理中自承未獲中央授權，高雄市政府既然無事務管轄權，開罰應屬無效的行政處分，且蔡男被查獲時，依中央公告規定「應先勸導」，衛生局未勸導就直接開罰，適用法律有誤，撤銷蔡男3000元罰單。