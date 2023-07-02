新竹地院旁喝酒嗆「不會勃起」又踹警 男遭判刑4月

戴姓男子有多次妨害公務前科，2021年在新竹地院側門喝酒咆哮，警方獲報處理，戴竟多次辱罵員警，還嗆警「不會勃起」，並腳踹員警下腹部；新竹地院審理終結，戴被依傷害罪判刑4月。

經查，戴男2021年3月17日下午在新竹地院西側門喝酒咆哮，縣警局竹北分局轄下六家派出所員警獲報導場，發現一周前戴就曾喝醉失控持物品砸法院西側門(因未達損壞程度，經法院判決無罪確定)，員警見戴持續喝酒咆哮，經勸導仍不願離開，為避免發生危險，依警察職權行使法將戴帶回六家派出所。

當天下午，戴男在派出所偵訊室內竟辱罵員警「你老二不會勃起」，又腳踹其下腹部，員警負傷出面制止，依現行犯逮捕時，戴更抓狂痛罵對方「你Ｘ的王八蛋」、「你神經病Ｘ的」，事後，警方未對公然侮辱部分提告，僅提告傷害罪。

法官審理時，針對妨害公務、侮辱公務員、傷害犯行戴男全部否認，辯稱自己因工作繁重，喝酒調適心情，本來是在頭前溪河堤或是公園，後來被驅趕，才改至法院側門喝酒，雖然偶爾會大叫，但因為是公共空間，應不致影響他人。

戴男說，案發當日他才喝了一兩口米酒警察就到場，不給他時間思考要表達的內容，就強制將她上銬帶回派出所，他沒有違反刑事法律，可以請法警來勸阻，卻強迫他回派出所，是警察故意針對他，等於將他綁架，他是做出抗議行為，沒有對任何人做傷害，那時候就是不合起爭執而已，每次就是告他妨害公務，他沒有一點生存空間。

法官勘驗警方密錄器，畫面顯示員警先要求戴男自行配合搭警車去派出所，並未直接用強制力，但戴直接拒絕，還嗆「你莫名其妙」、「你要我生命就對了」、「我為什麼要配合你」，進而抗拒管束措施，這時員警才將他上銬，執行過程符合規定與比例原則。

另外，法官查出，戴男曾因妨害公務遭判刑三月，且先前已有其他妨害公務前科，一犯再犯，代表他對刑罰反應力薄弱，應該要依法規定加重其刑。

法官認為，戴男對員警執行勤務合法性有所爭議，卻未循合法管道尋求救濟，竟對警員辱罵及施以肢體暴力，況警員當時所為公務確屬合法，執行過程亦無不當之處，戴的行為實在不應該，考量他辱罵警方內容，以腳踹方式傷害犯罪手段，還有警員下腹部鈍挫傷傷勢，加上有多次妨害公務前科，審酌依傷害罪判刑4月，易科罰金12萬元。