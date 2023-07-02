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拒開房 金錢豹女踹到酒客骨折

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中金錢豹薛姓小姐拒絕林姓男客性交易，被對方喝令「滾下車」，薛女惱火竟以腳踹、拉扯把林男打到手骨折，雙方互控傷害，林男氣憤說「喝酒這麼多年，沒被小姐打過」；法院比對監視器畫面、證人證詞後，近日依傷害罪判薛女三月徒刑、林男無罪。

林男是薛女（卅八歲）金錢豹的客人，去年一月，林男邀約薛女去餐酒館喝酒，結束後搭車赴汽車旅館，薛女發現車子要進汽旅，馬上說沒有要和林男性交易，林男不滿叫薛女下車自己回家，雙方爆口角。

薛女以腳踹、拉扯方式攻擊林男，甚至將他踹到跌出車外，雙方鬧上法院；檢方偵訊二人否認犯行，薛女稱是林男先踹她，自己才反踹；林男則出示驗傷證明，右肘關節喙狀突骨折。

金錢豹的幹部證稱，林男案發後回來非常生氣，說他喝酒那麼多年，從沒有被小姐打過，手的韌帶很痛；檢方勘驗行車記錄器後，依傷害罪起訴薛、林兩人。

法院調查，薛女曾因多起詐欺案被判刑，素行不佳，這次又因特種行業消費糾紛，動輒施以暴力，以激進方式宣洩情緒，犯後也未與被害人和解，依傷害罪判刑三月，得易科罰金。

至於林男被訴傷害部分，法院認為，無事證證明林男有傷害薛女，判決無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傷害罪 金錢豹 骨折

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