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不滿住持防疫 僧尼摔椅嗆單挑
南投集集慈德寺曹姓比丘尼、蘇姓和尚不滿紀姓代理住持要求訪客填防疫登記，兩人不僅朝紀女摔椅、甚至拍桌嗆聲「釘孤枝」，雙方鬧上法院；法院認為，出家人應比常人更理性化解糾紛，卻因細故大發雷霆，一審依強制罪判曹拘役十五日、蘇拘役十日，二審撤銷各加重改判卅日、廿日，全案確定。
據調查，曹女（五十歲）、蘇男（七十一歲）去年六月在佛寺內，不滿林姓保全要求曹女女兒探視時應依防疫填寫登記，認為紀姓代理住持設置的訪客登記不合理，蘇男還用言語脅迫林男「不然大家車拚看看」，甚至嗆堵「釘孤枝（台語單挑之意）」。
曹女當時也向紀女丟砸椅子，拿塑膠長尺拍打辦公桌並揮舞，脅迫要將訪客登記單交給他們，紀女受到驚嚇報警提告，檢方依強制罪起訴曹女、蘇男。
一審法官審酌，曹女、蘇男都是出家人，應比常人更合法、理性及和平途徑處事，詎料一時情緒失控犯罪，也沒和被害人和解，分依強制罪判處拘役。曹女、蘇男不服上訴二審，但曹女、蘇男都不出庭，檢察官主張一審量刑過輕，應從重量刑。台中高分院認為，曹女、蘇男犯罪事證明確，態度囂張惡劣，犯後否認未道歉，一審判決刑度尚顯過輕，檢察官上訴有理由，撤銷加重改判。
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