搶地盤？男駕車撞高雄應召大亨據點

張姓男子倒車衝撞曾是色情應召大亨的據點，高雄地檢署前天聲押張男獲准。圖/讀者提供 張姓男子六月廿九日開車衝撞一家關門店面，造成屋內自稱清潔工的男子受傷。外傳這店面曾是高雄某色情應召大亨據點，張男雖稱是「消費糾紛」報復，知情人士懷疑，幕後糾結色情應召爭地盤、搶生意等問題，高雄地檢署前天聲押張男獲准，深入查辦全案。

據了解，位在高雄市新興區七賢二路與同愛街口的這處店面，平時前門鐵捲門不開，人員由後門進出，市招早只是一片黑，沒任何店號。知情人士說，這是高雄色情應召大亨多年前落腳的聯絡據點，警方說這裡早就「歇業」，未查獲過色情應召站。

六月廿九日傍晚六時卅分許，張男倒車衝撞這家關門店面，造成騎樓下二部機車和店家鐵門損毀。目擊者發現，張男下車後，還拿一支「藍色的球棒」不斷砸擊鐵門，警方據報趕到滋事現場，制伏張男後，查扣一根十字鎬柄，現場未造成人員傷亡。

警方獲悉這店面曾是色情應召大亨的據點，報請高雄地檢署指揮偵辦，檢警找到周姓屋主，屋主說房子原本出租，但已經回收，案發當天有雇用劉姓清潔工打掃，準備再出租。劉男（五十三歲）報警供稱，他當時在屋內打掃，因鐵門被撞，屋內的桌櫃倒下壓傷他的腳，所以提告張男涉及殺人未遂、恐嚇及毀損罪。

張男被捕後供稱，在網路「找小姐」與店家有「消費糾紛」，雙方對後續處理未達共識，所以才開車撞門。

知情人士說，近四、五十年來，這名色情應召大亨在高雄艷旗響亮，合夥人賺飽漂白從事他業，年輕一代想仿效其手法做生意，但都被打垮，對大亨多有怨言；去年十一月，七賢一路一棟尋芳「老司機」戲稱的「電信大樓」，屢遭高雄警方查獲色情，懷疑是色情大亨集團旗下人士「故意檢舉」，雙方種下心結。

雄檢對張男衝撞未營業的店面，懷疑另有蹊蹺，檢方認為，張男不顧屋內是否有人，可預見開車大力撞擊，若物品掉落砸到人恐導致傷亡，且根據相關調查事證，幕後應另有藏鏡人，張男顯有勾串共犯、證人及逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。