影／台南安南賭場假日開張 賭客車禍不良於行也摻一腳

台南市警三分局近日查訪時發現，安南區興安路上某鐵皮屋，深夜時段門口經常停放多輛機車且常有年輕人出入疑有不法，今晨持搜索票查緝，當場查獲天九牌職業賭場，查扣賭資及抽頭金等物，帶回負責人及賭客共24人，其中還有車禍受傷不良於行的賭客，「賭性堅強」警方也猛搖頭。

據調查，該鐵皮屋原供作臨時工宿舍，然而，近日周五、六或周日假日深夜時段，經常停放多輛機車且常有年輕人出入，警方察覺異狀，經蒐證後，這才發現該鐵皮屋假日深夜時段搖身一變成了職業賭場。

市警三分局今晨1時許會同保大警力，持搜索票前往查緝，並以優勢警力控制現場，當場查扣賭資2610元、抽頭金5400元，以及天九牌、骰子及租賃契約書等證物。同時，將20多歲鄭姓負責人及賭客共24人帶回調查。

而賭客年紀約20、30多歲，其中，更有名賭客因車禍受傷，才剛拆石膏仍不良於行。經詢問他都不良於行，還到賭場來，他說，沒想到會遇到警察，有夠倒楣。