空軍寢室玩百家樂爽贏15萬 憲兵隊抓到全沒收還被判刑

台中梁姓男子在空軍某單位服役期間，連續3個月在營區內偷用手機上賭博網站玩百家樂，短時間內就贏得15萬多元，未料卻遭檢舉經憲兵隊查獲送辦，梁雖將手機丟棄但仍有相關金流可證明，法院以梁影響軍紀，依軍法賭博罪判他拘役30日，並宣告其犯罪所得15萬元沒收，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，梁2022年2至5月在空軍某單位服役期間，竟在屏東營區寢室內多次用手機上「GSBET」賭博網站，並參加百家樂撲克牌點數比大小賭博，每次以100元至500元不等下注，前後以此射倖性之方式和網站對賭獲利15萬多元。

梁被憲兵隊查獲送辦，經檢方依賭博罪嫌向法院聲請簡易判決處刑，台中地院審理時，梁均坦承不諱，並有軍方調查結案報告、賭博網站會員資料、相關儲值紀錄、交易明細等可佐。

台中地院審酌，梁男服役期間明知部隊已有宣導禁止賭博，仍貪圖一己之利，在軍隊營區接連數月從事網路賭博的投機行為。

法院認為，梁男影響軍紀、社會善良風氣，實屬不該，但考量他沒有不良紀錄，犯後始終坦承等，依陸海空軍刑法第75條第1項前段之賭博罪，判他拘役30日，得易科罰金。