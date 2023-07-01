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佛門大打出手！火爆尼姑摔椅、和尚嗆住持「釘孤隻」

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佛門大打出手！火爆尼姑摔椅、和尚嗆住持「釘孤隻」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投集集慈德寺附設火化場曾因派系經營被黑衣人滋擾，後因蘇姓比丘、曹姓比丘尼不滿紀姓代理住持要求訪客登記，2人竟摔椅、拍桌還吆喝「釘孤隻」；法院以2人本應比常人更理性化解糾紛，卻因細故大發雷霆，一審依強制罪判拘役15日、10日，二審撤銷改判30日、20日，全案確定。

檢警調查，曹女（50歲）、蘇男（71歲）2022年6月13日在佛寺內，因不滿林姓保全要求曹的女兒來探視時應依防疫填寫登記，又認為林和代理住持紀姓比丘尼設置的訪客登記不合理，蘇前後對林、紀脅迫「不然大家車拚看看」、「打她啦」及「釘孤隻（台語單挑）」。

曹也向紀丟椅子、拍桌，並拿塑膠長尺拍打辦公桌及揮舞等強暴方式，致使林姓保全將訪客登記單交給他們，經紀報警提告，檢方依強制罪嫌起訴曹、蘇。

南投地院一審時，曹、蘇均否認犯行，均辯稱椅子不是朝紀丟，是朝地上丟，認為沒有構成強制罪；法院勘驗監視器發現，曹先是對紀咆哮又丟椅子，還和蘇指著她吆喝稱「妳給我出來」，蘇也對林吼「不然大家車拚看看」，林也奮力擋住2人不斷逼近紀。

一審審酌，曹、蘇都是住在寺廟的比丘尼、比丘，本應比常人更能以合法、理性、和平途徑處事以化解糾紛，卻一時情緒失控犯罪，事後也沒和紀和解，各依強制罪判拘役15日、10日。

曹、蘇及南投地檢均不服上訴，台中高分院二審審理時，曹、蘇經傳喚都未到庭，檢察官則主張一審量刑過輕，應從重量刑。

二審再次勘驗相關監視器畫面等，認為曹、蘇均犯罪事證明確，審酌2人僅因不滿佛寺要求訪客填寫資料，就大發雷霆，出言威脅、恫嚇身為佛寺代理住持的紀，以及肩負維安的林姓保全，曹更丟椅子、拍桌，惡形惡狀無以復加，態度囂張惡劣，犯後均否認未道歉。

二審認為，一審僅各判曹、蘇拘役10日、15日，尚嫌過輕，認為檢察官上訴有理由，撤銷改判2人拘役30日、20日。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

保全 南投 監視器

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