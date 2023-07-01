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男開車撞高雄色情大亨據點 還拿鎬柄砸鐵門 檢認有蹊蹺聲押獲准

聯合報／ 記者林保光／即時報導

張姓男子6月29日開車衝撞曾是高雄應召大亨的據點，當下警方表示未造成傷亡，不過後來1名自稱當時在屋內打掃的清潔工，報警說他因此被屋內的桌、櫃壓傷，案經警方依殺人未遂罪嫌移送法辦，高雄地檢署昨天向法院聲押張男獲准。

6月29日天傍晚6時30分許，張姓男子（28歲）倒車衝撞高雄市新興區七賢二路關門的店家，造成騎樓下2輛機車和店家鐵門損毀損，目擊者另發現張下車後，還拿十字鎬柄擊砸鐵捲門。

警方據報到場，立即逮捕張姓男子，並表示沒造成傷亡。不過後來劉姓男子（53歲）報警說，他當時受屋主周姓男子聘雇，在屋內打掃，因鐵門被撞，屋內的桌、櫃倒下，他被壓傷腳，要對張提告，警方才依毀損及殺人未遂罪嫌查辦全案。

據悉，張被捕後稱，因之前與這家店的業者有「消費糾紛」，雙方對後續處理未達成共識，才開車撞門；被撞的店面雖沒掛任何店號，卻曾是高雄艷旗響亮的色情應召大亨據點。

高雄地檢署獲報，懷疑其中另有蹊蹺，指派重大刑案專組主任檢察官林志祐、檢察官張志宏指揮警方查辦。案經檢方訊問後，認為張不顧屋內是否仍人，萬一屋內有人，因他大力撞擊，物品掉落，可能導致死亡，是可預見的狀況，認為張涉殺人未遂、恐嚇危害安全及毀損等罪嫌重大，並有勾串共犯或證人及逃亡之虞，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。

張姓男子倒車衝撞曾是色情應召大亨的據點，昨天經雄檢聲押獲准。圖/讀者提供
張姓男子倒車衝撞曾是色情應召大亨的據點，昨天經雄檢聲押獲准。圖/讀者提供

殺人 檢察官 提告

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