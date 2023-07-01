影／高雄女面紅紅辯沒喝 警教她像吹氣球般酒測結果慘了

陳姓女子昨日上午騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，巡邏員警發現她沿路搖晃趨前攔查，發現陳面有酒容，陳狡辯沒喝酒，警方先以感知器檢測亮紅燈，接著施以酒測，警方教陳像吹氣球般吹氣，結果測出超過每公升0.29毫克標準值，當場將她上銬送辦。

鳳山警分局新甲派出所員警昨日上午8時許巡邏經過崗山東街時，見前方騎機車的陳姓女子（48歲）搖搖晃晃，懷疑陳有酒駕，於是趨前攔查。

警方問陳是否有喝酒，陳辯稱「沒啊，我沒喝酒」，警方見她滿臉通紅，先以感知器檢測結果亮紅燈，警方緊接著對陳施以酒測，並教陳吹氣時就像吹氣球般吹，結果一測測出每公升0.29毫克標準值。

陳見酒測值超過標準值，坦承昨晚10點多睡前有喝了3杯紅酒，以為睡醒後酒就退了，才騎車外出買餐，沒想到卻被警方查獲酒駕，警方當場將她上銬，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方呼籲，喝酒酒精代謝每個人體質不一，隔了一夜，仍要小心，酒後勿開車或騎乘機車，切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康