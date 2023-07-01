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詐騙車手超商取款遭熱心民眾報警逮人 嘉檢聲押

中央社／ 嘉義縣1日電

詐騙集團許姓、林姓車手，日前在嘉義縣大林鎮1家超商取款時，遭熱心民眾察覺有異報警逮人，其中1名被害人陸續被騙285萬元。警方昨移送2嫌，嘉檢今天向法院聲押。

嘉義縣警察局民雄分局今天新聞稿指出，6月29日接獲民眾報案，指大林鎮大美里1家超商內，有2名年輕男子帶著黑色背包，不時四處觀望，行為怪異，疑為詐騙集團取款車手。

員警獲報趕到超商，當場查獲詐騙車手20歲許男、22歲林男，並從背包起獲贓款新台幣32萬元、偽造公司識別證及作案手機等證物。

警方也在車手背包內查到1張偽造現金存款憑證收據，經聯繫收據上面簽名男子，才發現這名被害人早用面交及臨櫃匯款方式，陸續交付詐騙集團共新台幣285萬元，且又準備好現金160萬欲於昨天面交給詐騙集團。

民雄分局偵查隊長侯宗文告訴中央社記者表示，假投資詐騙層出不窮，嘉義縣這名被害人已退休，日前透過通訊軟體認識網路的「投資」老師，對方利用各種話術，謊稱「遵照老師指示操作投資股票，獲利可以翻倍」，被害人不疑有他，分批領現金面交，累計被詐騙金額285萬元。

警訊後2名車手依詐欺等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦；檢方複訊後依有串證之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

詐騙集團 車手 嘉義

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