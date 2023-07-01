趁台南雙春國小畢典偷電纜線 嘉義3男被逮送辦

嘉義3名男子利用台南市北門區雙春國小6月16日畢業典禮後人去樓空，入夜竊取校內風雨球場工程市價86萬元共1000公斤電纜線，再以2萬元賤賣，警方6月29日在嘉義縣市逮捕歸案。

台南市警局學甲分局今天告訴中央社記者，嘉義市37歲江男、27歲楊男、嘉義縣35歲周男，6月16日利用台南市北門區雙春國小畢業典禮後人去樓空，先在校外勘查地形，當天入夜後潛進校區。

江男等3人竊取目標是施工中的風雨球場工程，偷走市價新台幣86萬元共1000公斤電纜線後駕車逃逸，隨即以2萬元賤賣給回收商，再購買毒品花用殆盡。

警方獲報後調閱監視器，鎖定江男等人涉案，6月29日前往嘉義縣市將他們逮捕到案，依竊盜罪嫌送辦，將追查銷贓場所。