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金錢豹悍女拒嘿咻把酒客毆到骨折 他氣炸：沒被小姐打過

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中金錢豹薛姓小姐拒絕林姓男客性交易，被對方喝令「滾下車，自己回家」，她竟以腳踹、拉扯把林男打到手骨折，雙方互控傷害罪嫌，酒店主管證稱林生氣說「喝酒這麼多年，沒被小姐打過」；法院比對監視器畫面、證詞等，依傷害罪判薛女3月徒刑、林男無罪，可上訴。

檢警調查，林男是薛女（38歲）在金錢豹的客戶，2022年1月29日林約薛去餐酒館喝酒，結束後一起搭車赴汽車旅館，但薛一發現車子要進汽旅就馬上說沒有要和他性交易，林也不滿直接叫薛下車自己回家，雙方就在車上發生口角。

薛女還以腳踹、拉扯方式攻擊林男，甚至硬生生將他踹到跌出車外，事後雙方互控傷害罪嫌；檢方訊時2人均否認犯行，薛女稱是林先踹她，自己才反踹回去，而且林男身體健壯不可能骨折，林則說沒有拉扯、推擠薛女，並出示驗傷證明右肘關節喙狀突骨折。

金錢豹的幹部證稱，林男案發後回來非常生氣，說他喝酒那麼多年，從來沒有被小姐打過，在計程車上被小姐打，手的韌帶很痛。檢方並勘驗行車記錄器等，依傷害罪嫌起訴薛、林。

法院審酌，薛女曾因多起詐欺案被判刑，素行不佳，這次又因特種行業消費糾紛，動輒在汽旅前施暴，以激進方式宣洩情緒，犯後也沒和解，考量她審理時終坦承，依傷害罪判她3月徒刑，得易科罰金。

另林男被訴傷害部分，法院審酌薛女指控針對拉扯、推擠，或遭腳踹的時序、過程都不一，且計程車行車記錄器、旅館前監視器畫面都未見林推擠或腳踹薛，可見薛女所述和客觀事證不吻合，計程車司機也稱僅看到林男被薛女拉車後跌下車。

法院認為，薛女指證和影像、其他證人說法不符，加上無其他積極實證，判林男無罪。

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酒店小姐拒絕和男客性交易，竟把對方打到手骨折。示意圖／ingimage
酒店小姐拒絕和男客性交易，竟把對方打到手骨折。示意圖／ingimage

傷害罪 計程車 骨折

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