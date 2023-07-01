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債主遭對方撂人侵門踏戶 莾男揮刀砍死人判賠833萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子去年不滿債主陳男四處放話，指他欠債不還，夥同楊姓男子等多名友人上門興師問罪，混亂中，同行楊男遭陳男揮舞長刀砍中左頸部，當場血流不止，送醫搶救仍宣告不治。新北地院今年初依殺人罪判刑25年，目前上訴高院中，民事求償部分，新北地院民事法庭前天判決陳男應賠償死者楊男家屬共833萬7419元，可上訴。

判決指出，新北市陳男多次向欠債友人陳姓男子追討債務均無下文，去年過年期間再次追討，卻引起陳姓男子不滿，在2022年3月8日晚上7時許，夥同楊姓男子等5名友人上門興師問罪，陳男見欠債未還的陳姓男子竟撂人侵門踏戶。

因雙方一言不合先發生口角爭執，陳男因勢單力薄，持刀刃長約30公分的長刀揮舞自衛，混亂中砍中和陳男子同行前來的楊男左頸部，導致楊男當場大量失血，經送輔大醫院急救仍因傷重不治。

眾人見陳男持刀砍傷人，當場一鬨而散開車離去，闖禍的陳男也被嚇到，也奪門騎機車逃跑，隔天凌晨5時許，林口警方發現陳男躲在基隆市一間賓館，循線逮捕到案。

新北地院今年1月依殺人罪判刑25年，陳男目前上訴高院中，民事求償部分，新北地院民事法庭前天判決陳男應賠償死者楊男高齡雙親共833萬7419元，仍可上訴。

新北地院民庭大樓外觀。圖／聯合報系資料照
新北地院民庭大樓外觀。圖／聯合報系資料照

殺人 基隆

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