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台中烏日警「靜城」2個月取締6429件 居民：安靜多了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市烏日警分局統計，配合市府「靜城專案」，大肚、烏日、龍井3區4月26日至昨天日，共取締超速3756件，通報噪音車計2673件，合計6429件，執行件數名列前茅，取締熱點集中在台一線及支線，較執行之初降3成，收效良好，沿線居民感受到「安靜多了」。

烏日警分局說，台中市政府4月26日起至6月30日推動靜城專案，全面取締噪音改裝車輛並重罰。分局鼓勵員警運用環保署「噪音通報網」上網通報疑似噪音改裝車，再由環保局、監理所召回調查；市警局也全面以移動式測速照相讓改裝噪車現行，並對車主開單，並要求改回原裝零件。

烏日警分局說，「靜城專案」期間針對烏日區中山路、建國路；大肚區沙田路、華山路、華南路及龍井區中華路、向上路、西濱快速道路等易出現超速、常被檢舉噪音車擾人清夢路段，利用移動式測照設備輔以攝影機，在夜間時段規劃超速及蒐證疑似噪音改裝車輛，強力執行「靜城專案」勤務。

烏日警分局說，超速違規依道路交通管理處罰條例最高處2400元罰鍰；另車輛經上傳「疑似噪音車通報環保署噪音車輛檢舉網」後，由環保局或監理單位召回檢驗，不合格將依法開單，最高可處3600元罰鍰。

烏日分局長尤啓南表示，「噪音擾民」影響民眾居住品質甚鉅，警方持續嚴正執法，聯手環保及監理單位打擊「噪音改裝」及「超速行駛危險駕駛」，盼駕駛顧荷包又護安全，共創雙贏。

台中市烏日警分局員警執行「靜城專案」。圖／烏日警分局提供
台中市烏日警分局員警執行「靜城專案」。圖／烏日警分局提供

噪音 台中市 環保署

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