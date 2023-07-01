快訊

金溥聰入局「捅出三個窟窿」 黃暐瀚曝藍營勝選唯一辦法

整理包／3大生活圈通勤月票今天啟用 13大QA一次查

112分科測驗衝刺／地理重要圖表練到可「畫出來」 加強GIS、能源議題

增建蓋在公用水溝上要拆 他狀告原屋主解約還360萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市林姓男子以360萬元向官女購買公寓大樓1戶房屋，事後被管委會告知增建部分蓋在公用水溝上要拆除，因拆除坪數不少，林男認為已喪失正常使用功能，要求解除契約返還價金。官女主張林男看過房屋現況，契約書上也敘明增建蓋在公設內，不能解除契約。法官判林男解約有理，官女返還價金360萬元，可上訴。

林男在2021年2月間，以360萬元和官女成立買賣契約，同年底林男被管委會告知，因為增建部分下方為大樓的排水溝，導致管委會無法修繕清理排水溝，造成2樓以上住戶嚴重冒水，要求將增建部分拆除，林男這才得知管委會早在雙方訂立買賣契約之前已告知官女，官女不但沒有處理，而且還將房子賣給他，增建部分包括房屋的和室、廚房、主臥室，拆除範圍坪數比例甚高，房屋已喪失正常使用的功能，提告解除契約、返還360萬元。

官女主張，管委會的函文內容並沒有明確說明應拆除的範圍、時間及有何不利的後果，直到簽約前，管委會也沒有拆除增建部分的動作，函文僅屬規勸、建議性質，她並沒有故意隱匿重要資訊行為。

又買賣契約上有註記，「標的物內的和室、廚房及主臥室為社區內公設範圍內增建而成。」，林男在訂約前也多次到現場查看實際狀況，已認識房屋增建部分底下有大樓的共用排水溝，增建部分屬於違建，有被強制拆除的風險。林男不得主張解除契約。

法院履勘現場，無法由房屋內部或外觀得知增建部分底下有大樓共用排水溝；當初契約是以總價360萬元購買房地現況（含增建部分，及在增建部分裝潢的和室、廚房、主臥室在內），如果將和室、廚房、主臥室拆除回復原狀，即喪失原有狀態，已喪失或減少通常效用或契約預定效用。又增建部分及裝潢若遭拆除，可使用的面積將較簽訂買賣契約時所見的房屋坪數減少達百分之30，顯然減低標的物的價值。

法官審酌，房屋增建部分底下有共用排水溝，因房屋增建致管委會無法進行清理疏通，造成大樓住戶屋內冒水嚴重，屋主有拆除回復原狀的義務，房地喪失或減少通常效用或契約預定效用的瑕疵。房屋增建部分占總面積百分之30，拆除將減少房地價值，林男請求解除買賣契約、請求返還價金360萬元有理。

發現購買的房屋增建部分蓋在公用水溝上，男子向法院提告要求解約還返價金。圖／本報資料照片
發現購買的房屋增建部分蓋在公用水溝上，男子向法院提告要求解約還返價金。圖／本報資料照片

排水溝 廚房 嘉義

延伸閱讀

國有房地包租再告捷 北市12戶標脫、溢價55%

女住戶怨社區要求「窗邊別曬內衣褲」 過來人揪1點嘆：真的母湯

影／台中大里排水溝變牛奶河 民代通報環保局追出禍首

莒光新城占國有地 二審仍維持原判：須還地賠24萬租金

相關新聞

增建蓋在公用水溝上要拆 他狀告原屋主解約還360萬元

嘉義市林姓男子以360萬元向官女購買公寓大樓1戶房屋，事後被管委會告知增建部分蓋在公用水溝上要拆除，因拆除坪數不少，林男...

捲詐欺判刑定讞 新豐鄉代姜政焜遭解職 喊冤

新竹縣新豐鄉民代表姜政焜因提供銀行帳戶給詐騙集團捲入詐欺案，被法院判處1年徒刑定讞，將依法解職，但他不服，昨天受訪強調自...

中藥商行賄立委案 邱垂貞判刑定讞

中藥商公會全聯會爭取調劑權想修改「藥事法」，行賄遊說立委支持法案，檢方2008年依貪汙罪起訴第三屆立委邱垂貞等8人，前年...

移民署宜蘭收容所保全涉貪 4人收押

移民署宜蘭收容所蔡姓等保全人員疑收金錢，私自攜帶零錢和食物、用品給收容人，再從中抽取手續費，宜蘭地檢署前天搜索收容所與涉...

暑期青春專案首日 北市松山警查獲室內吸菸、通緝等3人

台北市警局今啟動為期2個月的暑期青春專案，淨化治安環境、避免青少年沾染不法；松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KT...

陳宗彥案 南檢包庇？台高檢認無違失

行政院前發言人陳宗彥擔任台南市政府新聞處長期間，曾接受業者「豆哥」王孝瑋性招待，民眾黨立委陳琬惠並爆料陳宗彥通訊軟體對話...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦