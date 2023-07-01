陳宗彥案 南檢包庇？台高檢認無違失

行政院前發言人陳宗彥。圖／聯合報系資料照片 行政院前發言人陳宗彥擔任台南市政府新聞處長期間，曾接受業者「豆哥」王孝瑋性招待，民眾黨立委陳琬惠並爆料陳宗彥通訊軟體對話紀錄截圖，以及南檢偵辦陳宗彥涉貪檢方內部簽呈，質疑南檢包庇吃案；台灣高檢署昨公布行政調查結果，認定檢察官移交案件、另案偵查過程均無違失，結案過程也無包庇放水。

陳琬惠昨晚批評，「叫小姐的錢是業者幫陳宗彥處理的，幫業者辦事的是陳宗彥，這不叫對價關係，什麼才是對價關係？」她說，當初辦陳宗彥辦沒幾個月移交後就以「查無不法」簽結，這叫沒有包庇、沒有放水？看到高檢署這樣的調查結果，民進黨政府還有臉說要「終結黑金」？這起醜聞「不能就這樣算了」，否則要民眾如何相信司法公正。

台高檢指出，有關公務員貪汙部分，現由南檢偵辦中，若相關刑事案件偵結，認有違反行政規定部分，由檢察官參酌檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項規定，函知行政主管機關本於權責依法處理。另外有關洩漏、交付相關偵查資料者，可能涉及洩密刑責，也由南檢偵辦中。

台高檢表示，為查明南檢檢察官偵辦該案始末及有無違失，釐清公布陳宗彥通訊軟體對話紀錄截圖、檢察官簽呈、相關通訊監察譯文者取得相關偵查資料之可能來源，台高檢會同台南高分檢署展開行政調查，共訪談二十一人。

移交案件部分，台高檢查出，林仲斌在南檢黑金組期間偵辦陳宗彥涉貪案，後來雖調到國土組，但考量個案進度及複雜度，仍帶案繼續偵辦，直到升任嘉檢主任檢察官，才交給後手的張婉寧；至於另案偵辦及陳宗彥協助業者變更使照部分，皆屬檢察官依法偵查犯罪認事用法的核心判斷，經查均無違失。