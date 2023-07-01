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移民署宜蘭收容所保全涉貪 4人收押

聯合報／ 記者陳敬丰廖炳棋／連線報導

移民署宜蘭收容所蔡姓等保全人員疑收金錢，私自攜帶零錢和食物、用品給收容人，再從中抽取手續費，宜蘭地檢署前天搜索收容所與涉案人住處，帶回3名保全和1名保全妻子調查，訊後依貪汙罪全部聲請羈押，法院昨傍晚准押禁見。

宜蘭收容所保全替被收容的外籍人士夾帶現金入內，檢調前天上午前往收容所搜索，下午才離去。

據了解，檢方計畫約談蔡姓保全及妻子等人，當時蔡姓保全恰好在桃園機場執行戒護任務，檢方在機場找到他，共帶回4人偵訊，訊後聲請羈押。

據了解，外包保全雖不是正式公務員，但受公務機關委託行使公務權力，屬於公務員，收賄行為同樣涉犯貪汙治罪條例。

相關人士指出，收容所的販賣機只有泡麵餅乾等，難滿足口腹之慾，收容人和保全商議，將錢匯到保全帳戶，保全再從帳戶提錢替收容人購買炸雞之類的食物和日用品，並抽取手續費；收容所內動輒數百人，累積下來是筆可觀的收入。

保全 桃園機場 宜蘭

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