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4千萬人希望落空…美最高法院出招 判拜登學貸減免計畫無效

涉詐領助理費 澎湖議員歐中慨夫婦晚間交保

中央社／ 澎湖縣30日電

國民黨籍澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費，遭羈押近2個月，澎湖地院今天召開續押庭，法官認無羈押必要，裁定歐中慨夫婦分別以新台幣130萬和100萬元交保。

檢調單位於3月31日展開搜索約談行動，並向地院聲請羈押，當時澎湖地院裁定歐中慨100萬元、太太顏美珍80萬元、蘇姓會計兼助理以3萬元交保，並限制住居，但5月4日再度約談後，除蘇姓會計飭回外，歐中慨夫婦2人裁定羈押禁見。

澎湖檢調人員懷疑歐中慨利用議員助理費聘任助理，卻在其電器行工作，於法不合，今年3月30日分赴馬公、西衛與鎖港等地搜索議員歐中慨、顏美珍夫婦與蘇姓、周姓2名助理等住處，查扣有銀行等資料，涉嫌利用職務上之機會詐取財物與使公務員登載不實等罪嫌，當時向澎湖地院聲請羈押及禁止接見通信，澎湖地院訊問後，認均無羈押必要，歐中慨夫婦2人分別以新台幣100萬元、80萬元交保、蘇姓會計與周姓媳婦各3萬元交保，其餘證人飭回。

澎湖地檢署檢察官黃政德持續追查，5月4日再約談歐中慨夫婦等人，發現歐中慨等人在關鍵的情節供詞，有重大出入，且與相關人證和物證不符，認有勾串或串證之虞，予以當庭逮捕，並向澎湖地院聲請羈押，召開羈押庭，裁定歐中慨夫婦2人羈押禁見，蘇姓會計飭回。

歐中慨遭羈押近2個月，澎湖地院今天召開續押庭，法官認無羈押必要，裁定歐中慨、顏美珍追加30萬和20萬元，分別以130萬和100萬元交保，晚間完成交保程序。

歐中慨先後擔任澎湖縣議會第11至14和17、19屆議員和現任第20屆議員等7屆議員，民國109年代表國民黨參選澎湖縣立委，敗給現任民進黨籍立委楊曜，今年也登記國民黨立委初選提名，希望再戰楊曜，但國民黨已徵召縣議員吳政杰參選。

澎湖縣 議員

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