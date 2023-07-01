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捲詐欺判刑定讞 新豐鄉代姜政焜遭解職 喊冤
新竹縣新豐鄉民代表姜政焜因提供銀行帳戶給詐騙集團捲入詐欺案，被法院判處1年徒刑定讞，將依法解職，但他不服，昨天受訪強調自己也是受害者，將提出訴願還自己清白。
判決指出，姜政焜因違反洗錢防制法，一審被新竹地院判處1年5月有期徒刑，二審被台灣高等法院改判1年，但他不認自己有錯，因此上訴最高法院；姜主張自己並未實際參與詐欺取財，頂多算是幫助犯，不算共同正犯。最高法院則認為二審判決並未違背法令，所以駁回上訴。
法院也在判決中指出，姜政焜可預見收取的款項並非合法取得，有為詐騙集團取得款項以躲避查緝的可能，仍然依共犯「阿偉」指示提供帳戶，並提領轉交款項，足認姜政焜是基於自己犯罪的意思參與詐欺。
新竹縣府民政處在6月26日發函新豐鄉民代表會，宣告依法解除姜政焜鄉民代表一職。
民政處表示，此案屬於單純的個人解除職權，沒有遞補的問題，也不會補選鄉民代表。
姜政焜表示，自己是因為誤信友人才會涉入詐欺及洗錢案，自己絕對不可能做詐騙，刑案部分已經聲請再審，至於解職一事則會在30天內提訴願。
他強調自己也是受害者，希望大眾引以為戒，不要隨意將存摺、印章交給他人。
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