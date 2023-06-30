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國軍醫院集體涉貪 基隆分院骨科主任獲釋100萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦國軍醫院醫師集體涉案，接連將國軍台中總醫院骨科主任林建中、同院醫療部主任賴金湖聲押獲准，6月16日再聲押三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟獲准，郭抗告經台中高分院發回，台中地院今再開庭，改裁定郭俊麟100萬元交保候傳。

台中地檢署2月、5月前後搜索國軍台中總醫院，在骨科主任林建中家中搜出2300萬元現金、點鈔機，懷疑他利用X光機採購標案向醫材廠商收賄，依貪汙罪嫌聲押經中院裁定60萬元交保，經中檢抗告成功，中院改裁定收押。

檢方清查金流、傳訊廠商等人比對，發現同院的醫療部主任賴金湖，涉嫌和林建中持類似手法利用標案中向醫材廠商收賄，5月發動第二波搜索將賴聲押獲准。

中檢持續傳訊廠商比對證詞，發現醫療廠商信興豐公司涉嫌辦理「數位型C臂移動式X光機」採購標案中，以標約10%的金額向三軍總醫院基隆分院之骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟行賄。

檢察官6月12日赴三軍總醫院基隆分院搜索，在郭俊麟家中查扣現金164萬1320元，郭也自動繳回來源不明財產共474萬9000元，複訊後依違背職務交付賄賂、違反商業會計法，將郭俊麟聲押獲准。

郭不服提抗告，經台中高分院撤銷發回，台中地院今再開庭改裁定郭俊麟100萬元交保；檢方表示，收到裁定後將研議是否再提抗告。

三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟遭收押後提抗告，台中地院今改裁定郭100萬元交保。圖／截自三軍總醫院基隆分院官網
三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟遭收押後提抗告，台中地院今改裁定郭100萬元交保。圖／截自三軍總醫院基隆分院官網

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