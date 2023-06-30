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政院前發言人陳宗彥涉貪疑南檢包庇吃案 台高檢調查結果出爐

嘉市校車司機撞斑馬線行人致重傷 改判刑10月

中央社／ 嘉義市30日電

嘉義市輔仁中學陳姓校車司機被控駕車行經行人穿越道未禮讓行人，追撞行人謝男成重傷。謝男家屬以原判處5月徒刑過輕上訴，嘉院改判陳男有期徒刑10月。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，私立輔仁中學陳姓校車司機於109年9月21日晚間載送下課學生行經南京路、新民路交叉口時，貿然左轉駛入新民路，且未注意車前狀況、禮讓行人優先通行，撞上行走在行人穿越道的謝男。

判決指出，謝男經送醫急救，緊急開顱手術並住院治療，身體半側肢體癱瘓，生活功能無法自理，現為極重度身心障礙，且經失能診斷為重度意識障礙。

此外，謝男氣切需呼吸器輔助，若無人幫忙，將完全依靠輪椅或終日臥床，勞動能力減損比例為百分之百，已達於身體、健康重大難治的重傷害程度。

承審合議庭認為，陳姓校車司機迄今尚未賠償謝男，審理時僅表示能賠償新台幣10萬元至20萬元；但謝男重傷程度難以平復，陳男並未積極協助補償，原簡易判決判處5月有期徒刑，與犯行所生損害不符比例原則。

合議庭審酌，陳姓校車司機尚未與謝男家屬達成調解，且陳男為全部肇事原因，但考量陳男事故發生後親自報警，當場承認為肇事人，符合自首條件，依汽車駕駛人行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失傷害致重傷罪，改判處有期徒刑10月。

校車 嘉義

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