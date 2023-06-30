補習班狼師還沒學乖！才剛假釋又荼毒3女童 二審維持判4年半

彰化張姓補習班老師曾猥褻女童入獄，假釋期間又趁一對一指導6、7歲學生時摸胸、下體，一審被依強制猥褻等判4年6月，檢方不服上訴痛批張造成孩童陰影、毫無悔改之心，量刑過輕，張同樣上訴稱要扶養年邁父母求輕判；台中高分院二審認為一審量刑妥適判處駁回，仍可上訴。

彰檢起訴指出，張男2022年3月期間利用一對一訂正考卷期間，或是一對一英文小書朗讀輔導過程，徒手摸女童肩膀、胸部及下體。

有女童證稱，當時才和老師見面第二次，就在補習班2樓的小教室被她亂摸。彰化地院依1個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、2個對於未滿14歲女子為猥褻之行為，各判張男3年6月、1年4月、1年4月，3罪應執行4年6月。

彰化地檢上訴指出，張男不善盡為人師表之責，利用學生年幼易欺，受其監督不敢貿然拒絕而隱忍情形下橫加猥褻，造成孩童身心陰影，況且張先前就因猥褻入獄，竟在假釋中再犯類似行為，並以主觀上只是想吃豆腐、佔便宜辯解，無悔改之心。

檢方認為，一審依1個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、2個對於未滿14歲女子為猥褻之行為，3罪一共僅判張男4年6月實在太輕，根本無法契合社會法律情感。

張男也上訴說，自己深感愧疚想和被害家屬和解但被拒絕，他想和對方道歉，賠償每位學生各3萬元，且他父母年逾65歲都無工作，母親罹癌，他身為獨子須負擔龐大醫療費，請法院念在他有扶養義務，急欲拯救父母於燃眉之急，從輕量刑。

台中高分院二審審酌，一審已經就張男犯行，都是對未滿7歲或8歲女童猥褻，還是都在自己因前案猥褻解釋期間所為，兼衡他年齡、刑罰邊際效應及其復歸社會可能性等，處4年6月已經考量刑法第57條相關事項，符合公平正義、比例原則，認為檢方上訴指量刑過輕為無理由。

二審也說，張男雖自稱願意給付被害女童每人各3萬元，但經院方移付調解電詢3名被害人家長，對方均表示無意願因而無法調解，判處駁回其訴。