調二審辦事檢察官名單出爐10人橫跨老中青世代

法務部檢察官人事審議委員會今天通過法務部長蔡清祥圈選的調二審辦事檢察官12人名單，期別橫跨11期，其中最資淺的為50期的劉怡君，將調派台灣高等檢察署。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長及其指派3人，以及9名由全體檢察官票選產生委員組成。

法務部官員說，目前一審檢察官、主任檢察官升任二審檢察署途徑包含輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的三專生，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的二專生，職缺在原地檢署，2年後回任。今年二審檢察署共開出12個調二審辦事缺額。

今天通過的二專生12人名單包括，高雄地檢署洪瑞芬（司法官班39期）、台北地檢署郭昭吟（39期）、台中地檢署林依成（40期）、橋頭地檢署李奇哲（40期）、台北地檢署黃紋綦（41期）、台南地檢署廖舒屏（42期）、士林地檢署許恭仁（43期）、士林地檢署王啟旭（43期）、彰化地檢署林子翔（43期）、彰化地檢署蕭有宏（43期）、台中地檢署柯學航（47期）、新竹地檢署劉怡君（50期）。

檢察人士分析，12人的期別橫跨39期至50期並來自8個地檢署，展現區域平衡、兼顧老中青世代、檢察年輕化等特色，透過二審輪調來增加不同歷練，提升辦案視野及專業能力。