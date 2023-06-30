台版柬埔寨案第二波起訴 律師、所長「收錢辦事」手法曝

士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」案第2波起訴主嫌杜承哲、前寧夏所長葉育忻、委任律師陳士綱等8人，宣告瓦解該詐欺集團及相關不法分子，其中警所長、律師洩密手法也曝光，檢方強調不容極少數害群之馬危害社會治安、破壞國人信賴，查有不法定將嚴辦，捍衛認真員警、盡職律師的職務尊嚴。

起訴指出，綽號「藍道」的詐欺集團主嫌杜承哲，去年與同夥共犯求職詐欺、私行拘禁致死案，今年2月另起爐灶，吸收洪姓，林姓等新成員成立詐欺「水房」，向不特定民眾取得人頭詐戶，配合境外詐欺團體行騙國人，再用人頭戶層層洗錢牟利，至少32人被害，財損達2353萬餘元，期間為避免金融帳戶提供者吞錢，同樣派人「控車」，拘禁帳戶提供人。

葉育忻2020年起擔任台北市大同分局寧夏路派出所長，明知杜男是詐團主謀，仍密切交往，去年3月至今年4月間替杜男上警政資訊系統查找資料，並將警政署打擊詐欺相關專案行動透露給杜男，讓杜男有所防範，還在所長辦公室內，用公務電腦偽造「士林地方法院交保單」，透過通訊軟體Telegram暱稱「Peanus Huge」，傳給杜男等人行使，損害司法文書正確性。

期間，葉育忻和杜承哲多次相約派出所辦公室、後門停車場見面，陸續收受賄款約200萬元；杜男去年中旬購買價值約220萬元等賓士車送給葉男，為掩蓋犯行，葉男找來共犯劉姓女子，稱「我是警務人員，不能突然有那麼貴的車子」，委由劉女借名登記，以150萬元價格將該賓士車賣出後，分68萬元給劉女做為報酬；此外葉男還請劉女申請虛擬錢包帳戶，代收杜男匯來的虛擬貨幣贓款，再轉匯給葉男。

律師陳士綱部分，則是指派事務所其他律師為杜男等人辯護，在呂姓共犯落網接受偵訊後，由委任的張姓律師回報呂女的偵訊內容，陳士綱再轉告杜男「呂女就是認自己的」，讓杜男能事先勾串共犯、證人，並躲避檢警查緝；期間陳士綱也透過虛擬貨幣錢包收受杜男匯出的虛擬貨幣，洗錢轉匯至自己公司的金融帳戶。