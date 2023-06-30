台鋼足球隊射門王性侵女網友辯她主動 二審仍判3年2月限制出境

英國籍足球員馬可效力於台灣企業甲級足球聯賽台南台鋼足球隊，更曾蟬聯金靴獎，去年初卻涉嫌性侵外籍女網友，一審被判3年2月，馬可上訴二審仍遭駁回。馬可為此遭限制出境、出海，他以球隊及百萬元保證金擔保，返回特克斯及開科斯群島代表祖國參賽，同樣遭法官駁回。

判決指出，FENELUS MARC MECHEZ ZABEEL（馬可）去1月3日透過IG結識外籍女網友，同年1月10日相約在台南見面。女方當晚搭乘高鐵抵達台南後，由馬可之友人駕車載送馬可與女方，抵達馬可下榻台南南區旅館，進入其房間內。

女方原意到台南用餐、閒逛，惟馬可仍逕在房間內播放及觀看球賽影片並無外出之意。馬可於女方坐在床上觀看球賽過程中，曾緊摟其肩膀並試圖親吻嘴巴、臉頰，遭女方閃避及口頭告知請他冷靜（chill），並告知馬可她已有男友。

隨後，女方提議外出閒逛或兜風，馬可表示疲倦，兩人均在床上休息片刻後，女方再次要求馬可將她載回高雄住處。但馬可先乘女方跪坐在床上機會，趁勢拉扯女方使之跨坐在自己身上，不顧其意願，拉起女方上衣吸吮其胸部，經女方推拒並繼續表示想回家後，馬可仍無視其請求，將她推倒在床上；其間女方掙扎後退，致往後倒栽蔥而自床上滑落至地面，女方移動至房內客廳區並再次表示想回家。

馬可仍趁她至沙發處欲拿取包包時，順勢自她後方將女方壓制在客廳區沙發旁的牆上，並親吻兩側臉頰及撫摸臀部，女方閃躲後因發現外套仍在床上而欲取回，馬可進而自她後方將她壓制在客廳區與床區間電視旁牆上，將她內外褲一起拉下，對女方性侵得逞。

後因女方明確要求停止（stop），馬可才罷手，隔天1時1分許，與女方一同離開旅館，並駕車將她送返高雄。女方因此心情低落且漸有輕生念頭，1月28日報警處理。

馬可否認違反意願性交，他辯稱，當晚與女方相約見面並無明確計畫要做什麼事，就直接回旅館，女方沒有提出「吃晚餐、逛逛」等事，進房間後很自然的發生擁抱、親吻，女方說「I am kind of seeing someone」意思是有約會對象，但還未到男女朋友的階段，與她繼續擁抱、碰觸對方身體，互相挑逗性碰觸。

他表示，躺在床上時主動的一方是女方，女方似乎也是很享受，在此之前，女方沒有任何不願意的肢體動作，且無說任何「no」、「stop」的話，當她說不要「stop」時，他就停下來，隨即向她道歉。

台南高分院認為，原審以馬可違反意願性交罪，事證明確，被告犯後復矢口否認犯行，避重就輕，難認已知悔悟，認原審認事用法俱無違誤，所量定刑也未逾越法定刑範圍或有何違反比例、公平及罪刑相當原則，尚稱允當，駁回上訴。