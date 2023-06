台鋼足球隊射門王性侵女網友辯她主動 二審仍判3年2月限制出境

英國籍足球員馬可效力於台灣企業甲級足球聯賽台南台鋼足球隊,更曾蟬聯金靴獎,去年初卻涉嫌性侵外籍女網友,一審被判3年2月,馬可上訴二審仍遭駁回。馬可為此遭限制出境、出海,他以球隊及百萬元保證金擔保,返回特克斯及開科斯群島代表祖國參賽,同樣遭法官駁回。

判決指出,FENELUS MARC MECHEZ ZABEEL(馬可)去1月3日透過IG結識外籍女網友,同年1月10日相約在台南見面。女方當晚搭乘高鐵抵達台南後,由馬可之友人駕車載送馬可與女方,抵達馬可下榻台南南區旅館,進入其房間內。

女方原意到台南用餐、閒逛,惟馬可仍逕在房間內播放及觀看球賽影片並無外出之意。馬可於女方坐在床上觀看球賽過程中,曾緊摟其肩膀並試圖親吻嘴巴、臉頰,遭女方閃避及口頭告知請他冷靜(chill),並告知馬可她已有男友。

隨後,女方提議外出閒逛或兜風,馬可表示疲倦,兩人均在床上休息片刻後,女方再次要求馬可將她載回高雄住處。但馬可先乘女方跪坐在床上機會,趁勢拉扯女方使之跨坐在自己身上,不顧其意願,拉起女方上衣吸吮其胸部,經女方推拒並繼續表示想回家後,馬可仍無視其請求,將她推倒在床上;其間女方掙扎後退,致往後倒栽蔥而自床上滑落至地面,女方移動至房內客廳區並再次表示想回家。

馬可仍趁她至沙發處欲拿取包包時,順勢自她後方將女方壓制在客廳區沙發旁的牆上,並親吻兩側臉頰及撫摸臀部,女方閃躲後因發現外套仍在床上而欲取回,馬可進而自她後方將她壓制在客廳區與床區間電視旁牆上,將她內外褲一起拉下,對女方性侵得逞。

後因女方明確要求停止(stop),馬可才罷手,隔天1時1分許,與女方一同離開旅館,並駕車將她送返高雄。女方因此心情低落且漸有輕生念頭,1月28日報警處理。

馬可否認違反意願性交,他辯稱,當晚與女方相約見面並無明確計畫要做什麼事,就直接回旅館,女方沒有提出「吃晚餐、逛逛」等事,進房間後很自然的發生擁抱、親吻,女方說「I am kind of seeing someone」意思是有約會對象,但還未到男女朋友的階段,與她繼續擁抱、碰觸對方身體,互相挑逗性碰觸。

他表示,躺在床上時主動的一方是女方,女方似乎也是很享受,在此之前,女方沒有任何不願意的肢體動作,且無說任何「no」、「stop」的話,當她說不要「stop」時,他就停下來,隨即向她道歉。

台南高分院認為,原審以馬可違反意願性交罪,事證明確,被告犯後復矢口否認犯行,避重就輕,難認已知悔悟,認原審認事用法俱無違誤,所量定刑也未逾越法定刑範圍或有何違反比例、公平及罪刑相當原則,尚稱允當,駁回上訴。