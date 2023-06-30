台東地檢拍賣鑽石是假貨？地檢署：是真的飾品而非真鑽

台東地檢署今天辦理查扣動產物品拍賣活動，共計6拍，吸引近百位民眾競標。不過，第6拍物品中有玉鐲、鑽石及手錶的貴重物品，起標價6萬元，現場譁然，有競標者當場要求驗貨，經檢測鑽石竟是假貨，最後無人競標。地檢署表示，這批拍賣品是真的飾品，若是真鑽就不是這價格。

地檢署拍賣官表示，第6拍的物品就註明是飾品，而非寫上真鑽、真玉鐲或真錶，且經過專業鑑價全部有6萬元價值，若是天然真鑽，拍賣價就不會是這個價格，況且拍賣前，也都讓競標者仔細看過一遍，絕對不會亂拍物品，該是怎樣的價值，就是有怎樣的拍價，一分錢一分貨。

今天上午東檢辦理查扣動產物品拍賣活動，吸引超過50位民眾及專業買家前來競標，共計6個拍賣物，有水上摩托車、工具及收藏貴重物品等；拍賣前開放競標者觀看物品，有人鎖定目標後，很有信心地說「這一拍一定要標到手」，也有人擔心說「這些手鐲、鑽石不曉得是真貨還是假貨」。

首拍一組水上摩托車就競爭非常激烈，起標價10萬元，有3組人馬不斷舉牌喊價，最後由一位來自北部的年輕人以17萬6千元得標，當場捧著現金繳清後，開心離開現場。他低調說「自己是幫別人競標」。而這部水上摩托車，是去年2名陸籍男子，從菲律賓打算騎回大陸，途中故障飄到台東外海，被海巡所查扣。

最後拍到第6拍的貴重物品，拍賣官喊出起標價6萬元時，現場一片譁然，有競標者要求可否再一次看貨及驗貨，經同意後，有競標者拿出鑽石檢測儀器，對鑽石及寶石檢測，結果檢測儀都未有反應，競標者詢問地檢工作人員這是真貨嗎？工作人員回覆都經過鑑定，是沒有問題的。