快訊

校務會議成親師生衝突戰場 增加家長比例為何學校為難？

侯團隊升格內部先磨合 金溥聰對朱立倫有意見都直說？

免關機5分鐘比安卓安全？iPhone「專屬隱藏版功能」 一開完全阻駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移民署宜蘭收容所保全偷帶物入內涉貪 檢搜索聲押4人

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

移民署宜蘭收容所蔡姓保全等4人疑似收受收容人金錢，私自攜帶零錢和食物、用品等給收容人，並抽取手續費，宜蘭地檢署昨日搜索收容所與住處，帶回4人，昨晚聲押，地院今日下午開聲押庭。保全不是正式公務員，而是短期外包人員，然同樣涉犯貪汙治罪條例。

媒體報導，移民署宜蘭收容所疑似發生貪瀆弊案，所內保全替被收容的外籍人士夾帶現金入內，檢調接獲檢舉，昨日搜索收容所。相關人士表示，檢方大約上午9時許到收容所，搜索了整整一個早上，下午1時許才離去，並未帶走任何人，只是搜索證據。

據了解，檢方昨早先至目標住處搜索，帶回2名保全以及蔡姓保全妻子，到收容所時蔡姓保全恰好在桃園機場執行戒護任務，檢方大約中午在機場找到他，一併帶回，偵訊4人後，昨晚聲請羈押；外包保全雖不是正式公務員，但受公務機關委託行使公務權力，屬於委託公務員，上述行為同樣涉犯貪汙治罪條例。

相關人士指出，收容所內的販賣機只有泡麵餅乾等，難以滿足口腹之慾，收容人和保全商議，將錢匯到保全帳戶，保全再從帳戶提錢替收容人購買炸雞之類的食物和日用品，並抽取手續費；收容所內動輒數百人，累積下來是筆可觀的收入。

基層人員表示，外包保全不是正式公務員，只是短期人員，較不在意執行公務的相關規定與操守，然而權力不小，可以不經檢查隨意攜帶私人物品進出收容所。收容人被收容期間生活枯燥，需求造成供給，自然容易出現貪瀆狀況，希望移民署能重新檢討外包人員相關制度。

移民署宜蘭收容所外包保全涉貪，疑似收受收容人金錢，替他們攜帶食物和用品，檢方昨日搜索，聲押4人。本報資料照
移民署宜蘭收容所外包保全涉貪，疑似收受收容人金錢，替他們攜帶食物和用品，檢方昨日搜索，聲押4人。本報資料照

保全 移民署 公務員 貪汙

延伸閱讀

「老醜禿毛浪浪」路邊痛苦爬行！救治1個月年齡驚人逆行變身絕美天使

奶汪「頭卡塑膠瓶」脫水瀕死！暖女搶救保住一命 帶回收容所發現牠不是狗

陸九省旅遊官員來台被擋　移民署：必要性存疑義

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

相關新聞

台版柬埔寨案第二波起訴 律師、所長「收錢辦事」手法曝

士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」案第2波起訴主嫌杜承哲、前寧夏所長葉育忻、委任律師陳士綱等8人，宣告瓦解該詐欺集團及相關不法...

台鋼足球隊射門王性侵女網友辯她主動 二審仍判3年2月限制出境

英國籍足球員馬可效力於台灣企業甲級足球聯賽台南台鋼足球隊，更曾蟬聯金靴獎，去年初卻涉嫌性侵外籍女網友，一審被判3年2月，...

中藥商行賄案唯一有罪立委 邱垂貞收500萬幫修法...判3年10月定讞

中藥商公會全聯會爭取調劑權想修改「藥事法」，行賄遊說立委支持法案，檢方2008年依貪汙罪起訴第三屆立委邱垂貞等8人，經多...

如興前負責人陳仕修涉買地掏空公司 獲不起訴處分

通緝中的全球最大牛仔褲代工製造商如興公司（4414）前負責人陳仕修，與天雲公司負責人鍾家豪，於2014年時合作投資購買毗...

台東地檢拍賣鑽石是假貨？地檢署：是真的飾品而非真鑽

台東地檢署今天辦理查扣動產物品拍賣活動，共計6拍，吸引近百位民眾競標。不過，第6拍物品中有玉鐲、鑽石及手錶的貴重物品，起...

移民署宜蘭收容所保全偷帶物入內涉貪 檢搜索聲押4人

移民署宜蘭收容所蔡姓保全等4人疑似收受收容人金錢，私自攜帶零錢和食物、用品等給收容人，並抽取手續費，宜蘭地檢署昨日搜索收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦