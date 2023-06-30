移民署宜蘭收容所保全偷帶物入內涉貪 檢搜索聲押4人

移民署宜蘭收容所蔡姓保全等4人疑似收受收容人金錢，私自攜帶零錢和食物、用品等給收容人，並抽取手續費，宜蘭地檢署昨日搜索收容所與住處，帶回4人，昨晚聲押，地院今日下午開聲押庭。保全不是正式公務員，而是短期外包人員，然同樣涉犯貪汙治罪條例。

媒體報導，移民署宜蘭收容所疑似發生貪瀆弊案，所內保全替被收容的外籍人士夾帶現金入內，檢調接獲檢舉，昨日搜索收容所。相關人士表示，檢方大約上午9時許到收容所，搜索了整整一個早上，下午1時許才離去，並未帶走任何人，只是搜索證據。

據了解，檢方昨早先至目標住處搜索，帶回2名保全以及蔡姓保全妻子，到收容所時蔡姓保全恰好在桃園機場執行戒護任務，檢方大約中午在機場找到他，一併帶回，偵訊4人後，昨晚聲請羈押；外包保全雖不是正式公務員，但受公務機關委託行使公務權力，屬於委託公務員，上述行為同樣涉犯貪汙治罪條例。

相關人士指出，收容所內的販賣機只有泡麵餅乾等，難以滿足口腹之慾，收容人和保全商議，將錢匯到保全帳戶，保全再從帳戶提錢替收容人購買炸雞之類的食物和日用品，並抽取手續費；收容所內動輒數百人，累積下來是筆可觀的收入。