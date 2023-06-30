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詐欺取財判刑定讞 新豐鄉代姜政焜遭解職 本人喊冤

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉民代表姜政焜因捲入詐欺取財案，提供帳戶給詐騙集團使用，一審遭判1年5月、二審改判1年，經上訴最高法院被駁回，判決定讞。新竹縣府民政處近日發函新豐鄉民代表會，依法解除姜政焜鄉民代表一職。姜政焜對捲入詐欺取財案而遭解職喊冤「我也是受害者」。

姜政焜表示，是因誤信友人而犯了不該犯的錯誤，但絕不可能自己拿身分和公司去做詐騙，懇求司法再審。並將在30天內提出訴願，爭取復職可能。姜政焜強調，希望大眾引以為戒，勿將存摺、印章或提款卡隨意交給他人，好朋友也是一樣「詐騙集團無孔不入」。

姜政焜向社會大眾道歉，更辜負選民期待，但自認服務10年以來，一直在地方經營、貢獻與付出，目的就是希望讓自己的家鄉可以更好、爭取更多的經費建設新豐鄉。姜政焜最後強調所有指責都願承擔，但之後仍會繼續為家鄉付出。

新竹縣府民政處在6月26日已發函新豐鄉民代表會，宣告依法解除姜政焜鄉民代表一職。民政處表示，此案依地方制度法第79條第1項第4款之規定，鄉民代表受有期徒刑以上判決確定，未受緩刑、未易科罰金、不得易服社會勞動，依法由新竹縣政府解除當事人代表職權。民政處指出，此案屬於單純的個人解除職權，沒有遞補的問題，也不會補選。

據最高法院判決，姜政焜因加重詐欺案件，不服台灣高等法院去年12月28日所做二審判決，因而提起上訴。不過法官認為上訴三審是要以二審判決違背法令為由，但根據二審判決及證據，姜政焜有涉3人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，因此二審判決並沒有違背法令，駁回上訴。

據判決指出，姜政焜上訴理由大意是他主張並未實際參與詐欺取財，怎麼能說他是詐欺取財罪的共同正犯，他只是提供帳戶幫助詐騙集團成員詐欺取財及洗錢，應該以「幫助犯」論之。

不過法官認為，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，或幫助他人犯罪而行為屬犯罪構成要件，皆為正犯；幫助犯是指幫助他人犯罪，參與者行為又屬於犯罪構成要件以外的行為，才算幫助犯。

法官在判決中指出，姜政焜可以預見他收取的款項並非合法取得，有為詐騙集團取得詐欺款項以躲避查緝的可能，仍依共犯「阿偉」指示提供帳戶，並提領、轉交帳戶內的款項，使詐騙集團成員得以順利完成這起案件、取得犯罪所得，足以認定姜政焜是基於自己犯罪的意思參與這起詐欺。

新豐鄉民代表姜政焜遭解職。圖／翻攝自姜政焜粉專
新豐鄉民代表姜政焜遭解職。圖／翻攝自姜政焜粉專

詐騙集團 詐欺 洗錢

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