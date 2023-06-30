快訊

校務會議成親師生衝突戰場 增加家長比例為何學校為難？

侯團隊升格內部先磨合 金溥聰對朱立倫有意見都直說？

免關機5分鐘比安卓安全？iPhone「專屬隱藏版功能」 一開完全阻駭客入侵

犯罪被害人權益保障法明上路 陳建仁：強化尊嚴與同理

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

犯罪被害人權益保障法明天即將上路，行政院長陳建仁今出席法務部「『新法迎馨 引領馨生』－犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動」時指出，這次修正採聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」及歐盟「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」的精神，由以往的補償、保護提升為強調對犯罪被害人及其家屬的尊嚴、同理，是我國犯罪被害人保護法制的重要里程碑。

今天陪同陳建仁出席的，還包括行政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、犯保協會董事長張斗輝、檢察總長邢泰釗，及立委湯蕙禎、謝衣鳳、李貴敏、王婉諭委員，和民間犯保聯盟召集人林永頌等民團體代表。

陳建仁指出，2017年在司法改革國是會議中，針對「保護被害人與弱勢者的司法」作出多項決議，為回應社會各界期待，行政團隊提出了「犯罪被害人保護法」修正草案，今年終於修正通過更名為「犯罪被害人權益保障法」。

陳建仁表示，從近年來國內多項重大矚目案件的發生，例如太魯閣號事故、高雄城中城火燒案、八仙塵暴等案例可知，犯罪事件發生後，被害人及家屬身心受創，其需求相當多元，涉及層面相當廣，包括法律協助、心理輔導、身心治療、經濟支持等，都需要中央與地方，政府與民間共同合作。

因此，這次修法特別提升層級，由行政院督導整體犯罪被害人保護工作成效，也明訂跨部會權責與建構服務網絡，未來行政院相關部會將摒除本位主義，同心協力，共同為犯罪被害人，提供全方位的資源與協助。

陳建仁說，犯罪被害人權益保障法修法後，將強化以家庭為中心的個案服務，以生態系統的觀點，補充重傷被害人的長照需求，減輕家屬照顧負擔。透過政府的長照制度或連結民間資源，建立服務網絡。同時為緩解經濟困境，根本性調整補償金規定及定位，加速審議效率並減少二度傷害，務求補償從優、審議從速、程序從簡。

行政院長陳建仁今出席法務部「『新法迎馨 引領馨生』－犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動」。記者蔣永佑／攝影
行政院長陳建仁今出席法務部「『新法迎馨 引領馨生』－犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動」。記者蔣永佑／攝影
法務部蔡清祥強調，保障馨生人(犯罪被害人及其家屬)的犯罪被害人權益保障法，是法務部最重要的司法保護政策之一。記者蔣永佑／攝影
法務部蔡清祥強調，保障馨生人(犯罪被害人及其家屬)的犯罪被害人權益保障法，是法務部最重要的司法保護政策之一。記者蔣永佑／攝影

人權 陳建仁 司法改革

延伸閱讀

板橋私幼未檢出 侯友宜、賴清德誰該負責？陳建仁避談

私大生學費減免遭疑財源不明 陳建仁：有稅收盈餘

台美貿易倡議首批協定改審議？陳建仁：尊重立院職權

政院通過台美貿易倡議協定

相關新聞

台版柬埔寨案第二波起訴 律師、所長「收錢辦事」手法曝

士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」案第2波起訴主嫌杜承哲、前寧夏所長葉育忻、委任律師陳士綱等8人，宣告瓦解該詐欺集團及相關不法...

台鋼足球隊射門王性侵女網友辯她主動 二審仍判3年2月限制出境

英國籍足球員馬可效力於台灣企業甲級足球聯賽台南台鋼足球隊，更曾蟬聯金靴獎，去年初卻涉嫌性侵外籍女網友，一審被判3年2月，...

中藥商行賄案唯一有罪立委 邱垂貞收500萬幫修法...判3年10月定讞

中藥商公會全聯會爭取調劑權想修改「藥事法」，行賄遊說立委支持法案，檢方2008年依貪汙罪起訴第三屆立委邱垂貞等8人，經多...

如興前負責人陳仕修涉買地掏空公司 獲不起訴處分

通緝中的全球最大牛仔褲代工製造商如興公司（4414）前負責人陳仕修，與天雲公司負責人鍾家豪，於2014年時合作投資購買毗...

台東地檢拍賣鑽石是假貨？地檢署：是真的飾品而非真鑽

台東地檢署今天辦理查扣動產物品拍賣活動，共計6拍，吸引近百位民眾競標。不過，第6拍物品中有玉鐲、鑽石及手錶的貴重物品，起...

移民署宜蘭收容所保全偷帶物入內涉貪 檢搜索聲押4人

移民署宜蘭收容所蔡姓保全等4人疑似收受收容人金錢，私自攜帶零錢和食物、用品等給收容人，並抽取手續費，宜蘭地檢署昨日搜索收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦