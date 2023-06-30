犯罪被害人權益保障法明上路 陳建仁：強化尊嚴與同理

犯罪被害人權益保障法明天即將上路，行政院長陳建仁今出席法務部「『新法迎馨 引領馨生』－犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動」時指出，這次修正採聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」及歐盟「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」的精神，由以往的補償、保護提升為強調對犯罪被害人及其家屬的尊嚴、同理，是我國犯罪被害人保護法制的重要里程碑。

今天陪同陳建仁出席的，還包括行政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、犯保協會董事長張斗輝、檢察總長邢泰釗，及立委湯蕙禎、謝衣鳳、李貴敏、王婉諭委員，和民間犯保聯盟召集人林永頌等民團體代表。

陳建仁指出，2017年在司法改革國是會議中，針對「保護被害人與弱勢者的司法」作出多項決議，為回應社會各界期待，行政團隊提出了「犯罪被害人保護法」修正草案，今年終於修正通過更名為「犯罪被害人權益保障法」。

陳建仁表示，從近年來國內多項重大矚目案件的發生，例如太魯閣號事故、高雄城中城火燒案、八仙塵暴等案例可知，犯罪事件發生後，被害人及家屬身心受創，其需求相當多元，涉及層面相當廣，包括法律協助、心理輔導、身心治療、經濟支持等，都需要中央與地方，政府與民間共同合作。

因此，這次修法特別提升層級，由行政院督導整體犯罪被害人保護工作成效，也明訂跨部會權責與建構服務網絡，未來行政院相關部會將摒除本位主義，同心協力，共同為犯罪被害人，提供全方位的資源與協助。