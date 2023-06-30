「幽靈人口」妨害投票正確？ 憲法法庭延後宣判

男子蘇榮輝等12人9年前遷戶籍至雲林縣北港鎮水埔里，遭控無居住事實卻為挺蘇姓里長候選人當「幽靈人口」，被依刑法妨害投票正確罪判刑定讞，12人聲請釋憲。憲法法庭併案審理，4月11日言詞辯論終結，憲法法庭今公告延後宣判，宣示判決日期另行公告。

刑法第146條第1項規定「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，處3年以下有期徒刑」；第2項規定「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同」。第3項為「前二項之未遂犯罰之。」憲法法庭欲探討處罰是否涉及人民選舉權、遷徙自由、居住自由或其他憲法上權利，或違反比例、平等原則？

律師蘇振文接連質疑公職人員是否由居住戶籍地者選出才具實質代表性？第146條第2項的立法理由寫道「現未實際居住於戶籍地者有數百萬人」，立法者從不否認這些人選出的公職無代表性，而遊子返鄉投票，有沒有實質代表性？

蘇以李進勇2014年當選雲林縣長為例，說當時民進黨黨主席蔡英文召喚雲林子弟「回來」，李大勝對手5萬多票，從無人懷疑李當選的實質代表性，公職人員要由實際居住者選出的假設，與憲法、立法理由、事實不符。他問「怎麼查1年住幾天？侵門踏戶嗎？」

聲請人朱良駿是華航企業工會會員，在桃園住了十、廿年，為了支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，卻遭判刑。律師劉冠廷質疑「住民自決」的定義是什麼？為投票遷戶口是犯罪，為取得學籍遷戶口卻不是犯罪，但兩者都可以投票。

法務部檢察司長黃謀信認為虛偽遷徙戶籍影響投票結果，是舞弊，包括日本、德國都認同此制度。黃指「投票部隊」空降小選區嚴重侵害選舉公平性，行政罰鍰無法產生嚇阻功能，選前逐戶清查也會造成不安，主張條文合憲。中選會副主委陳朝建提醒，若認定條文違憲，當選人就職滿1年，可能被大量的幽靈人口罷免；罷免制度之所以能維繫，正因有妨害投票正確罪存在。