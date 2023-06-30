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台南市最新公布15名酒駕累犯名單 在曾文水庫酒醉上路也被抓

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市第27批酒（毒）駕累犯名單，共公布15名累犯違規人，累計至今公布265人。這次公布違規地點分別在六甲區1名、北區1名、善化區3名、下營區1名、楠西區1名、大內區1名，新化區1名、安南區1名、麻豆區2名、永康區1名、七股區1名、東區1名，其中在曾文水庫酒駕也被抓，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局表示，酒駕新法去年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市公布第27批酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市公布第27批酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市公布第27批酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市公布第27批酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市公布第27批酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市公布第27批酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供

酒駕 曾文水庫

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