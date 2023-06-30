聽新聞
test
0:00 / 0:00

駐奈及利亞前公使楊文昇 涉貪被起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

駐奈及利亞前公使楊文昇涉貪被起訴。圖為外交部。圖／聯合報系資料照片
駐奈及利亞前公使楊文昇涉貪被起訴。圖為外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部駐奈及利亞前公使楊文昇，被控駐外期間以館長交際費名義，報支私人日常支出，再交由不知情的出納及會計人員核章，詐領台幣一萬五千元；台北地檢署昨依貪汙等罪起訴楊男，考量坦承犯行並繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

起訴書指出，楊文昇於二○一八至二○二○年期間，擔任奈及利亞公使，他明知館長交際費使用範圍及限制，卻仍使用館長交際費名義，報支個人家庭聚餐費用及採購食材費用五次，不法所得四八三美金，折合台幣約一萬五千元。

據調查，楊文昇使用辦公室電腦偽造不實的餐敘主賓名單、陪賓名單及宴客地點，分別填載於「館長交際費」及「宴客名單」及「駐奈及利亞代表處支出單據黏存單」上，製造實際應酬的假象。楊男在文件經手欄位蓋印自己與不知情駐點人員印鑑，將文件送給出納與會計人員，向外交部辦理結報，事後遭檢舉利用職務上機會詐取財務。

二○一八年楊文昇擔任駐奈及利亞公使時，曾在職務宿舍與當地女清潔員發生性交易，支付台幣三五三元。懲戒法院認為，楊男身為駐外代表，言行失檢、逾越分際，有害我國國際形象，判決休職一年。

館長 奈及利亞 台幣

延伸閱讀

駐奈及利亞前公使楊文昇 偽造賓客名單詐領館長交際費遭起訴

駐外期間涉詐領交際費 前奈及利亞公使遭訴

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

中油勞工董事涉貪115萬 繳回又捐120萬獲輕判加緩刑

相關新聞

7刀殺女再性侵 國民法官審

男子陳冠霖到酒店消費後愛上張姓女公關，不滿對方拒絕出場，竟持水果刀猛刺張女七刀致死，並趁張女傷重倒地後親吻胸部、以手指性...

勒斃女友 70歲翁逃死

屏東邱姓老翁曾懷疑妻子外遇將其殺成重傷，出獄後又猜忌相差廿四歲的林姓女友另結新歡，去年持繩索勒斃林女；屏東地院認定邱男惡...

駐奈及利亞前公使楊文昇 涉貪被起訴

外交部駐奈及利亞前公使楊文昇，被控駐外期間以館長交際費名義，報支私人日常支出，再交由不知情的出納及會計人員核章，詐領台幣...

桃市議員舒翠玲等人提告要求進口疫苗 2年後敗訴確定

因新冠肺炎疫情流行，國民黨籍桃園市議員舒翠玲等人2021年提行政訴訟，要求衛生福利部應在該年6月30日前足量進口世界衛生...

76團隊召集人陳修將殺害女友 一審民事判賠594萬元

76行者遺體美容修復團隊前召集人陳修將，涉嫌殺害胡姓女友，二審被判刑10年10個月，胡女父母向彰化地院提起民事訴訟，要求...

內褲勒頸打死同病房患者 台南高分院認他首重治療改判

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，最高法院就殺人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦