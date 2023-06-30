駐奈及利亞前公使楊文昇 涉貪被起訴

駐奈及利亞前公使楊文昇涉貪被起訴。圖為外交部。圖／聯合報系資料照片 外交部駐奈及利亞前公使楊文昇，被控駐外期間以館長交際費名義，報支私人日常支出，再交由不知情的出納及會計人員核章，詐領台幣一萬五千元；台北地檢署昨依貪汙等罪起訴楊男，考量坦承犯行並繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

起訴書指出，楊文昇於二○一八至二○二○年期間，擔任奈及利亞公使，他明知館長交際費使用範圍及限制，卻仍使用館長交際費名義，報支個人家庭聚餐費用及採購食材費用五次，不法所得四八三美金，折合台幣約一萬五千元。

據調查，楊文昇使用辦公室電腦偽造不實的餐敘主賓名單、陪賓名單及宴客地點，分別填載於「館長交際費」及「宴客名單」及「駐奈及利亞代表處支出單據黏存單」上，製造實際應酬的假象。楊男在文件經手欄位蓋印自己與不知情駐點人員印鑑，將文件送給出納與會計人員，向外交部辦理結報，事後遭檢舉利用職務上機會詐取財務。

二○一八年楊文昇擔任駐奈及利亞公使時，曾在職務宿舍與當地女清潔員發生性交易，支付台幣三五三元。懲戒法院認為，楊男身為駐外代表，言行失檢、逾越分際，有害我國國際形象，判決休職一年。