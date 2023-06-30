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勒斃女友 70歲翁逃死

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

邱姓老翁去年9月15日在屏東市一家旅館殺害林姓女友，展開環島大逃亡，3天後落網，屏東地院合議庭將他判處無期徒刑。圖／警方提供
邱姓老翁去年9月15日在屏東市一家旅館殺害林姓女友，展開環島大逃亡，3天後落網，屏東地院合議庭將他判處無期徒刑。圖／警方提供
屏東邱姓老翁曾懷疑妻子外遇將其殺成重傷，出獄後又猜忌相差廿四歲的林姓女友另結新歡，去年持繩索勒斃林女；屏東地院認定邱男惡性重大，犯罪手段殘忍，但考量邱男七十歲，無期徒刑須執行超過廿五年才能假釋，就算出獄也超過九十歲，再犯危險性低，昨依殺人罪判處無期徒刑。

林女（四十六歲）去年九月在屏東市一家旅館遭人殺害，邱男犯案後搭火車環台大逃亡，警方三天追捕一千三百公里，最後在豐原火車站外逮捕邱男，邱辯稱和林女有金錢糾紛起口角，誤將林女勒斃，被檢方依強盜殺人罪起訴。

判決指出，邱男與林女是情侶，邱男懷疑林女另結新歡，心生怨妒，計畫如不能挽回感情就殺害對方，因此在案發前購買遛狗繩、膠帶及刀子，準備作為犯罪工具。案發當天，邱男得知無法挽回林女，先用刀脅迫對方，用遛狗繩套住林女頸部用力勒，直到林女失去意識，再用膠帶纏繞其口鼻處，導致被害人腦部缺氧死亡。

判決指出，邱男有多項前科，二○○○年曾因為懷疑妻子另結新歡，動手意圖殺害對方，經送醫急救妻子倖免於死，邱也被判刑入監，但出獄多年後又犯殺人行為，可見沒有悔改真意，應作為從重量刑的考量因素。另林女生前攜帶的背包內裝了七萬元，邱男犯案後把背包遺留在現場，無法證明有強盜殺人，改依侵占論罪。

殺人 屏東 遛狗

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