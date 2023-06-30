7刀殺女再性侵 國民法官審

男子陳冠霖到酒店消費後愛上張姓女公關，不滿對方拒絕出場，竟持水果刀猛刺張女七刀致死，並趁張女傷重倒地後親吻胸部、以手指性侵得逞，台北地檢署昨依加重強制性交而故意殺人罪起訴陳男；本案適用國民法官法，台北地院昨天抽籤分案，由郭又禎擔任受命法官，黃怡菁擔任審判長、劉庭維擔任陪席法官。

陳冠霖案發後遭檢方聲押獲准，昨天起訴移審法院，法院認為陳男涉犯是死刑或無期徒刑的重罪，惡性重大且有逃亡之虞，裁定延押。依性侵害防治法規定，此案承審過程不得公開，也禁止旁聽。

起訴指出，陳冠霖（五十六歲）去年十二月到中山區酒店消費，認識花名「伊伊」的張女後念念不忘，常上門光顧捧場。張女不願出場性交易，請酒店幹部盡量避免陳男點她檯，但陳男依然找盡各種理由和張女連繫；若真的無法避免，幹部們也會特別注意兩人互動。

今年三月二日晚間，屢屢遭拒的陳冠霖帶著預藏水果刀，前往該酒店表示，這是最後一次找張女陪酒，酒店人員先安排其他兩名女公關陪陳男拖延時間，等張女上班後，店家再跟陳男約法三章，要求不能做出過分行為，最後留張女和陳男獨自在包廂。

不料等張女進入包廂後，陳冠霖一喝就到天亮，清晨酒店要打烊時，陳男再度要求女方出場，雙方爆發爭執，陳男竟持刀朝張女腹、胸、頸部連刺七刀，張女不僅肝臟被刺穿，肋骨被切斷，連凶刀都斷成兩截，可見下手之凶狠。

酒店人員聽到張女尖叫衝入包廂時，看到陳男跨坐在張女身上，以手指性侵躺在血泊中的張女，陳男因酒醉又背對門口，完全沒注意店家人員已進入包廂，直到被強行拉起前還在親吻女方胸部，張女送醫搶救不治。