桃市議員舒翠玲等人提告要求進口疫苗 2年後敗訴確定

因新冠肺炎疫情流行，國民黨籍桃園市議員舒翠玲等人2021年提行政訴訟，要求衛生福利部應在該年6月30日前足量進口世界衛生組織認證的疫苗給全體國民接種，台北高等行政法院認為法律未賦予人民申請主管機關購買疫苗接種的公法上權利，判敗訴。最高行政法院今駁回上訴確定。

舒翠玲等人主張國家基於基本權保護義務，應適時有所作為，保護人民受到最少的傷害，早日達到群體免疫境界，以「打開國門迎向世界」，如怠於作為而使台灣長期陷於疫情管制，則將百業蕭條、民生困頓。而當時疫苗不足，覆蓋率不及2％，因此提訴訟要求衛福部應在2021年6月30日前足量進口包括AZ以外的疫苗，確保她和國人生命、健康及維護財產權益。

台北高等行政法院認為，依行政訴訟法規定提起的一般給付訴訟，必須原告有公法上請求權存在，人民對行政機關職務的執行，如果僅是享有反射利益，即無公法上請求權存在。依照傳染病防治法傳染病防治法規定，傳染病防治是主管機關本於杜絕傳染病發生、傳染及蔓延，以維護全國人民健康、生命的職責，於傳染病發生時，依職權採行必要的感染管制防疫措施，以瞭解傳染根源、傳染途徑，並杜絕疾病交叉傳染與擴散。

北高行指出，規定明顯是為公共利益而為規定，並未賦予人民申請主管機關購買疫苗及疫苗預防接種的公法上權利。換句話說，人民並無向主管機關訴請購買疫苗及疫苗預防接種的法律上依據，主管機關未購買疫苗、未為人民預防接種，人民僅是反射利益受有影響而已，難認有權利或法律上利益受損。

雖然舒翠玲等人主張「救命疫苗只有需求，沒有法規障礙」，但北高行認為緊急仍須法治，不能僅因緊急而揚棄應循的規範，2021年6月30日判她們敗訴。