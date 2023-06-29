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76團隊召集人陳修將殺害女友 一審民事判賠594萬元
76行者遺體美容修復團隊前召集人陳修將，涉嫌殺害胡姓女友，二審被判刑10年10個月，胡女父母向彰化地院提起民事訴訟，要求陳修將賠償扶養費等費用共1219萬多元，彰化地院判決陳修將賠償594萬4330元，全案仍可上訴。
2021年10月14日，陳修將和胡姓女友入住彰化埔心鄉1間汽車旅館，懷疑胡女與另名男子私下聯繫，除毆打胡女，還抓她頭髮撞擊地板，造成胡女傷重不治，檢察官依傷害致死罪嫌將陳修將起訴，一審判決9年6月，到二審改判10年10個月，可上訴。
胡女父母向彰化地院提起民事訴訟，不過在訴訟期間，胡父去世，由胡母承受訴訟，要求陳修將賠償殯葬費、扶養費及慰撫金等費用，金額合計1219萬多元。
依彰化地方法院今天公布的民事判決書，以案件在法院審理時，陳修將主張案件已提上訴，現由台灣高等法院台中分院審理中，原告如無法舉證胡女死亡原因確實可歸責被告，自然不能要求被告賠償，且原告要求的扶養費及慰撫金金額太高。
地院法官認為，陳修將雖主張案件尚未判決確定，不過法院依法本來就應依當事人主的事實及證據，自行調查審酌，陳修將也承認有拉扯胡女頭髮及打巴掌，應負傷害罪責，考量到胡女死亡時身體有多處挫、擦傷及皮下出血，從頭臉部至足部，幾乎體無完膚，顯見被告下手之猛，因此判決陳修將需賠償2名原告594萬4330元，全案仍可上訴。
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