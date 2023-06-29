餵藥案均未檢出毒物 王薇君：勿責難無助家長

板橋、汐止兩所幼兒園疑似餵藥案，由新北地檢署與士林地檢署分別偵辦，均未檢出家長有疑慮的藥物成分。兒童權益促進會創會理事長王薇君今表示，感謝新北市地檢署及法務部調查局不眠不休完成毛髮檢驗，板橋幼兒園案件尚未偵結，會尊重司法調查；請求社會大眾不要責難無助家長，讓家長二次受害，她自己將承擔表述不清造成社會紛擾的一切責難。

王薇君說，新北市府案發時態度消極，未積極保全監視器畫面與手機對話紀錄等證據，並臨時更改說明會地點阻礙真相釐清，才加深家長疑慮，導致家長慌亂不安無所適從；新北市府8日依據藥物檢驗結果，廢止板橋幼兒園設立許可並裁處負責人最高罰鍰15萬元，「是社會大眾理解疑似餵藥案的基礎事實」，但新北市長侯友宜拿檢驗結果消遣受害家長，營造家長沒事找事的風向並不足取，應予以強烈譴責。呼籲社會大眾不要責難無助家長，自己將承擔表述不清造成的社會紛擾，也將會陪同家長和孩子繼續追尋真相。

新北檢今下午說明，檢察官自5月底起陸續採集幼童毛髮檢驗，迄今有36位家長提告，共採集36名幼童毛髮送驗，送至法務部調查局檢驗，今上午報告出爐，包含巴比妥等47種毒物均未檢出。本案毛髮檢體係以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。

士林地檢署則在昨天表示，汐止某幼兒園一名學童尿液檢驗疑似異常，本月15日主動分他字案調查，力求釐清真相以讓家長安心，此學童尿液及毛髮經精確檢驗，認為本案尚與犯罪無涉，全案簽結。專案小組調取相關監視器，密集訊問負責檢驗的醫療院所等醫事人員、警方訊問幼兒園相關人員，並囑託台北榮總以複驗「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS)」檢測後，未檢出苯二氮平類成分。學童毛髮則經家長同意採集，連同今年1月起診所醫師開的處方用藥，一併送法醫研究所檢驗，毛髮及處方箋所示全數藥物，均未檢出巴比妥酸鹽類及苯二氮平類成分。 兒童權益促進會創會理事長王薇君（右）今表示，將承擔餵藥案表述不清造成社會紛擾的一切責難。圖為王薇君與時代力量主席王婉諭（中）日前舉行記者會，要新北市政府針對近期板橋某幼兒園學童遭餵毒一事更積極處理。

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