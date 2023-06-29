新北幼兒園餵藥案落幕？北榮專家以檢驗角度看已無疑慮

新北幼兒園餵藥案落幕？板橋某幼兒園先是發生疑似餵藥巴比妥，後來汐止同體系幼兒園也驗出微量助眠管制藥物微量苯二氮平類。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，經過頭髮檢測後都未檢出相關藥物，在檢驗上來判讀上沒有疑慮，但相關案情仍交給檢調判斷。

新北發生疑似餵藥案，衛福部成立單一窗口負責兒童檢驗等醫療需求，並且行政院更跨部會成立小組處理檢驗結果、轉學等問題。6月28日，汐止幼兒園案經過質譜儀檢驗未檢出苯二氮平類藥物，29日板橋幼兒園也並未檢出巴比妥。

日前家長出示孩童尿檢報告「巴比妥數值達64」，結果為陰性(-)，當時曾出現零檢出才是唯一合理結果的誤會。醫檢師公會全聯會常務監事高智雄曾澄清，即使檢驗出64這個數字，僅能解釋檢驗結果小於巴比妥鹽的陽性閾值200ng/ml，無法直接說明就是有用藥。

楊振昌也解釋，尿檢報告可能會出現偽陽性、偽陰性，當初尿檢驗出巴比妥陰性，即擔憂有偽陰性，因此透過尿液質譜儀進一步確認，結果出來亦是陰性。

楊振昌說明，血液、尿液及毛髮都可以透過質譜儀做精準檢驗，但可依殘留時間不同各有優缺點。血液能驗出的最短，尿液稍長可以看4至6周，且因多數藥物會透過尿液排出，尿液濃度也會比血液高；毛髮時間最長，達3至6個月，但頭髮驗出濃度通常低於尿液，檢驗難度高。

楊振昌強調，新北檢調可以盡速做出以質譜儀檢驗毛髮，讓外界了解是好事，依據現有數據，從檢驗角度來看目前已經沒有疑慮毒物，但事實仍由檢調綜合判斷。 新北板橋、汐止幼兒園藥物檢驗結果皆出爐，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，在檢驗上來判讀上沒有疑慮，但相關案情仍交給檢調判斷。

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