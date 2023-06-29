板橋餵藥案未檢出 戴瑋姍：最後真相如何仍未知

新北板橋幼兒園案，新北檢昨公布檢驗結果為未檢出，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍表示，「很慶幸孩子未檢出」，但說老師居心叵測的是侯友宜；因藥物檢出廢止幼兒園的是侯友宜；裁罰負責人15萬元的是侯友宜，不是戴瑋姍，「本案的司法調查並沒有因為毛髮未檢出而停止，最後真相如何仍然未知。」

「很慶幸孩子未檢出。」戴瑋姍稍早發聲明表示，從一開始她就是要協助家長盡速找尋真相，孩子身體有狀況，家長的不安懷疑，需要同情跟同理，除了司法的途徑外，他們一直訴求的就是侯友宜在行政調查與醫療協助上，都必須加快進行，以釐清真相、安定人心。

戴瑋姍表示，新北市府的處理方式，顯然跟家長及社會的期待有巨大的落差，這也是家長不滿、社會不安的重要原因，第一時間沒有行政調查；第一時間沒有集體送驗驗；第一時間沒有召開家長說明會；第一時間沒有提供醫療協助；第一時間沒有提供孩子安置場所，「如果侯友宜能早一點做，會不會一切結果都將不同？」

戴瑋姍強調，所謂的散播謠言，說老師居心叵測的是侯友宜，不是戴瑋姍；因藥物檢出廢止幼兒園的是侯友宜，不是戴瑋姍；裁罰負責人15萬元的是侯友宜，不是戴瑋姍，不論從侯市長的「老師居心叵測」說法、或教育局所做「廢止設立許可」的裁處，都指向「老師餵藥」的質疑有所本，「如果真有散播謠言，那侯市長跟教育局才是最該道歉的！」

戴瑋姍表示，國民黨天天罵別人造謠，要別人負責，但從頭到尾，製造社會恐慌的，不正是侯友宜市長本人嗎？「本案的司法調查並沒有因為毛髮未檢出而停止」，新北地檢也表示「針對告訴之事實尚有諸多待比對確認之處」，最後真相如何仍然未知，希望檢調單位加速偵辦工作，給家長跟社會大眾真正的安心，