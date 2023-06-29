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台66線競速釀2死3傷案 2駕駛遭判刑

中央社／ 台北29日電

洪姓男子與邱姓男子被控民國110年9月的凌晨在台66線（桃園市觀音區）路段競速時，打滑失控造成2死3傷，高院今天考量他們已與死者家屬達成和解，判刑4年半及5年。可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，邱姓男子邀約洪姓男子分別駕車於110年9月17日凌晨，在桃園市觀音區台66線0.3公里附近路段競速，雙方先併排同時起步，再迴轉開回原起點進行第二次競速，洪男在第二圈競速開始時，為追上邱男所駕駛的車，竟將其所駕駛的車油門踩到底，導致車輛打滑、車頭朝右偏移。

洪男見狀後，將方向盤微向左轉，並踩剎車，導致車輛朝車頭右前方向滑行出去，並以車尾高速撞擊當時在路旁觀看的人車，造成賴姓民眾等3人受傷，另有劉姓民眾因血胸併顱內出血、出血性休克而死亡，以及童姓民眾因頭胸腹四肢多發性鈍創骨折死亡。

高院合議庭考量，洪男及邱男恣意高速競駛，對不特定的廣泛用路人造成危險，導致本件交通事故，使被害人當場死亡，造成無可彌補傷害，也使被害人家屬痛失至親，傷痛難以平復，犯罪所生的危害重大。

高院審酌，洪男犯後託友人報警，並留在現場待警方處理、協助救護，且始終坦承犯行，並與所有告訴人及被害人家屬達成調解、賠償損害，可見事後已深具悔意；而邱男則是犯後離開現場，經警循線通知始至警局接受調查，也於法院審理時，已與死者家屬達成和解，因此依共同犯妨害公眾往來安全致人於死罪，判邱男5年、洪男4年6月徒刑，可上訴。

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