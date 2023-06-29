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受託臨時看顧疏忽釀6歲童墜樓亡 南投7旬婦判刑3月

中央社／ 南投縣29日電

70歲黃姓婦人受託臨時看顧6歲巫姓幼童，黃婦見巫童與小狗玩就離開客廳去房間用電腦，不料巫童爬上窗邊墜樓亡，巫童父母事後幫黃婦求情，法官依過失致死罪判刑3月、緩刑2年。

根據南投地方法院刑事判決，黃婦民國112年2月在南投縣某大樓8樓住處受鄰居鄭女委託暫時看顧6歲巫姓幼童，不料黃婦未持續注意巫童，就到樓中樓房間使用電腦，巫童爬上窗邊板凳及置物櫃不慎自窗戶墜落地面，頭部、胸腹壁創傷致創傷性休克死亡。

黃婦涉犯過失致死罪嫌，遭南投地方檢察署提起公訴，檢方指出，黃婦受託暫時代為看管照料巫童，她讓巫童在客廳與小狗玩耍，黃婦本應隨時注意兒童動態，並注意高樓應維持安全防墜環境，以免發生危險，但當時無不能注意情事，黃婦竟疏忽未注意。

黃婦犯後坦承犯行且態度良好並立悔過書，被害人巫童父母也都不提出告訴，檢察官建請法官從輕量刑，並審酌是否給予緩刑宣告以勵自新；法官認為，黃婦基於鄰居情誼暫時代為照料孩童，應隨時妥善看管，竟未注意導致意外，使被害人家屬產生精神痛苦及傷害。

法官審酌被告黃婦坦承犯行，且被害人父母於偵查中表示不追究責任，兼衡被告大學畢業、已退休、離婚、獨居等生活狀況，及違反注意義務程度、犯罪所生危害、客觀情節等情形，依過失致人於死罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

父母 南投 房間

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